El Gobierno reflota el Ministerio del Interior y nombra a un hombre clave de Francos para liderarlo

En un movimiento estratégico tras los resultados de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei reorganizó su gabinete y designó a Lisandro Catalán, mano derecha de Guillermo Francos, como nuevo ministro del Interior. La cartera había sido degradada a secretaría en 2024, pero ahora vuelve a tener rango ministerial.

Por Alejo Pombo

La apuesta de Milei: reflotar el Ministerio del Interior con un hombre de confianza, el nombramiento de Lisandro Catalán, un abogado de 54 años oriundo de Tucumán, representa un giro en la estrategia del Gobierno nacional. Catalán, quien fue el segundo de Francos en el Ministerio del Interior, es un perfil con experiencia y un vínculo establecido con los gobernadores, un activo clave en el contexto de las próximas elecciones del 26 de octubre.

El flamante ministro expresó que asume su nuevo rol «con responsabilidad» y agradeció la confianza del presidente Milei y del jefe de Gabinete. Su principal objetivo será, según sus propias palabras, «fortalecer las instituciones» y «avanzar en la construcción de una Mesa Federal de diálogo y consenso».

¿Quién es Lisandro Catalán? Un perfil con amplia trayectoria en la gestión pública

La designación de Catalán no es casual. Su trayectoria está estrechamente ligada a la de Guillermo Francos, a quien conoció en 2007 mientras ambos trabajaban en el Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli.

Licenciado en Abogacía por la Universidad Nacional de Tucumán y magíster en Gestión Pública por la Universidad Austral, Catalán cuenta con una vasta experiencia en la administración pública. Durante la presidencia de Mauricio Macri, se desempeñó en el Registro Nacional de Reincidencia y en 2020 fue director de esa área bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, fue el encargado de coordinar la transición con Eduardo «Wado» de Pedro y, desde entonces, ha sido una figura clave en el equipo de Guillermo Francos, primero como secretario de Interior y luego como vicejefe de Gabinete. Su nombramiento como ministro es visto como un espaldarazo a la figura de Francos y una señal de que el Gobierno busca intensificar el diálogo con las provincias.