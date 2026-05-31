Consultoras prevén una inflación más baja en mayo: proyecciones ubican el IPC entre 2,1% y 2,5%

Las consultoras privadas prevén que la inflación de mayo se ubicará entre el 2,1% y el 2,5%, por debajo del 2,6% registrado en abril. Aunque se consolida la desaceleración de los precios, los analistas coinciden en que el IPC todavía no logrará perforar el umbral del 2% mensual.

Las principales consultoras económicas coinciden en que la inflación volvió a desacelerarse en mayo, aunque estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) todavía se ubicará por encima del 2%. Las proyecciones oscilan entre el 2,1% y el 2,5%, lo que representaría una baja respecto al 2,6% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para abril.

De confirmarse estas previsiones, mayo consolidaría una tendencia de moderación en el ritmo de aumento de precios iniciada tras el pico registrado en marzo. Sin embargo, el objetivo de perforar el umbral del 2% mensual seguiría pendiente, pese a la desaceleración observada en distintos rubros de consumo.

La consultora Equilibra proyectó una inflación del 2,3% para mayo. Según su relevamiento, la inflación núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— también se ubicaría en 2,3%, manteniéndose sin cambios respecto al mes anterior. Este indicador es seguido de cerca por economistas y analistas porque refleja la dinámica más estructural de los precios.

Por su parte, Libertad y Progreso estimó una variación mensual del 2,1%, una de las más bajas entre las mediciones privadas. El economista Julián Neufeld sostuvo que el dato profundiza el proceso de desinflación observado desde abril, aunque advirtió que algunos sectores continuaron ejerciendo presión sobre el índice general.

Entre ellos se destacó el transporte, afectado por las actualizaciones tarifarias en distintos servicios públicos y por el incremento de los combustibles. Estos ajustes impactaron especialmente en los costos de movilidad durante las últimas semanas del mes.

La consultora LCG, en tanto, calculó una inflación promedio del 2,5% en las últimas cuatro semanas, lo que implica una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto de la medición previa. Su relevamiento se concentra principalmente en alimentos y bebidas comercializados en supermercados.

Dentro de ese segmento, los mayores aumentos se registraron en lácteos y huevos, con una suba promedio del 5,5%, seguidos por bebidas e infusiones (3,6%) y aceites (3,4%). En contrapartida, algunos productos mostraron incrementos más moderados, como el azúcar (1,8%) y las comidas listas para llevar (0,5%), mientras que las frutas registraron una baja de precios del 1,7%.

Las proyecciones privadas coinciden además con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central sobre la base de pronósticos de consultoras y entidades financieras. El informe más reciente anticipó una inflación de 2,3% para mayo, en línea con el consenso de los analistas.

El dato oficial será difundido por el INDEC el próximo 11 de junio. La cifra será observada con atención por el mercado y el Gobierno, ya que permitirá medir si continúa la desaceleración inflacionaria y qué impacto tuvieron las recientes modificaciones cambiarias, los ajustes tarifarios y la evolución de los precios regulados sobre el costo de vida.