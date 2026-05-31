Milei analiza un 9 de Julio sin desfile por restricciones presupuestarias

A poco más de un mes del Día de la Independencia, el Gobierno analiza no realizar el tradicional desfile militar. La falta de recursos, los recortes en Defensa y la ausencia de preparativos oficiales alimentan la posibilidad de que el evento vuelva a quedar suspendido este año.

El Gobierno nacional evalúa no realizar este año el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia debido al ajuste presupuestario que atraviesa el Ministerio de Defensa. A poco más de un mes de la fecha patria, no existen preparativos formales para organizar el evento y, según fuentes oficiales y militares, tampoco se impartieron instrucciones para poner en marcha la compleja logística que demanda el despliegue.

La posible suspensión se da en un contexto de recortes de partidas, reclamos salariales dentro de las Fuerzas Armadas y restricciones operativas que afectan a distintas áreas del sistema de Defensa. Desde el ámbito castrense sostienen que hoy no están dadas las condiciones presupuestarias para movilizar tropas, vehículos, aeronaves y personal desde distintos puntos del país.

«Entendemos que no va a haber desfile por el recorte presupuestario», señalaron fuentes militares consultadas por medios nacionales. En la Casa Rosada evitan confirmar oficialmente la decisión, aunque reconocen que el evento no figura en la agenda operativa actual.

La organización de un desfile militar implica una importante inversión en combustible, viáticos, alojamiento, alimentación, seguridad y transporte de equipamiento. El último antecedente fue el desfile realizado en 2024 sobre la avenida Del Libertador, encabezado por el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que tuvo un costo superior a los 720 millones de pesos y reunió a miles de efectivos, veteranos de Malvinas, aeronaves y vehículos militares.

En 2025 tampoco se llevó a cabo el tradicional desfile. En aquella oportunidad, el Gobierno optó por una ceremonia más reducida en la Casa Rosada junto al Regimiento de Granaderos a Caballo y actividades institucionales vinculadas al balance de gestión y al proceso de desregulación del Estado.

La discusión sobre el desfile coincide además con una reciente reestructuración presupuestaria que afectó distintas áreas de Defensa. De acuerdo con información oficial, las Fuerzas Armadas enfrentan recortes en partidas destinadas al alistamiento operacional, mantenimiento de equipamiento, logística y sostenimiento de diversas actividades.

Mientras tanto, en el Gobierno analizan cómo será la agenda oficial del próximo 9 de Julio. La opción que aparece con más fuerza es que el Presidente participe de los actos protocolares en la provincia de Tucumán, como ocurrió en años anteriores. Días antes, Milei tiene previsto viajar a Estados Unidos para participar de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia estadounidense.

Aunque la decisión final aún no fue oficializada, todo indica que el tradicional desfile militar volvería a quedar fuera del calendario nacional por segundo año consecutivo, en medio de las restricciones presupuestarias y el proceso de reorganización que atraviesa el área de Defensa.