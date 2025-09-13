Pánico en una escuela de Mendoza: Una adolescente de 14 años se atrincheró y disparó dos veces

Una situación de máxima tensión se vivió este miércoles en una escuela de La Paz, Mendoza, cuando una alumna de 14 años ingresó armada, disparó al aire y se atrincheró durante más de cinco horas en el patio del establecimiento. La crisis, que movilizó a un amplio operativo policial y judicial, terminó de forma pacífica cuando la menor entregó el arma.

Por Alejo Pombo

El incidente se desencadenó cerca de las 9:30 de la mañana en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, Mendoza. Según testigos, la adolescente, que cursa segundo año, salió del baño con un arma de fuego en la mano y efectuó dos disparos al aire, provocando una situación de pánico entre sus compañeros. Las autoridades del colegio actuaron con rapidez, desalojando a los estudiantes y trasladándolos al Hospital de La Paz.

El arma, una pistola de calibre 9 milímetros, pertenecería al padre de la menor, quien es policía en la provincia de San Luis. La chica, descrita por sus compañeros como «muy callada» y «angustiada» en los últimos días, se atrincheró en el patio de la escuela mientras comenzaba un operativo de negociación con las autoridades.

Negociación de cinco horas y final pacífico

Tras la alerta, la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, junto con el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), se movilizaron al lugar para iniciar una mediación con la adolescente. A la zona también arribaron representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia y de la Dirección General de Escuelas de la provincia.

La negociación se extendió por más de cinco horas, con el objetivo de lograr una resolución pacífica. A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad de Mendoza pidió a la comunidad no acercarse a la escuela para no interferir en la situación. Finalmente, alrededor de las 15 horas, la joven se entregó a las autoridades.

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, informó que la alumna tenía un «muy buen rendimiento académico» y que no había «avisos de situaciones previas» que pudieran anticipar lo sucedido. La cartera educativa puso a disposición líneas de atención para los alumnos y padres que presenciaron el hecho y aseguró que se hará un abordaje integral de la situación.

Video viral y atención médica a los alumnos

Tras el episodio, un video grabado por uno de los estudiantes desde un aula se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve a la adolescente caminando con el arma en el patio de la escuela.

Gustavo Pinto, director del hospital de La Paz, confirmó que la mayoría de los estudiantes evacuados fueron atendidos por nerviosismo, pero no presentaron lesiones físicas. Todos fueron retirados por sus padres poco después.

Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la menor a cometer este acto. Las autoridades investigan el caso para determinar las causas y dar con el origen del arma.