La inflación de agosto fue de 1,9% y acumula 33,6% en un año

El Indec informó que la inflación de agosto fue del 1,9% y acumuló un 33,6% en los últimos doce meses. En lo que va de 2025, los precios aumentaron un 19,5%, en línea con las proyecciones privadas. En la Ciudad de Buenos Aires, la suba fue del 1,6% en agosto y del 37,4% en la comparación interanual.

Por Alejo Pombo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó este miércoles que la inflación de agosto fue del 1,9%, lo que implica un acumulado del 19,5% en los primeros ocho meses del año y del 33,6% en los últimos doce meses.

El dato se mantuvo en el mismo nivel que en julio y reflejó, según analistas, que la suba del dólar en el último mes y medio no tuvo un impacto fuerte en los precios. Esto se explica por el bajo nivel de consumo, que limita el traslado de mayores costos a las góndolas.

Proyecciones privadas y un escenario con matices

A nivel nacional, las estimaciones privadas mostraron diferencias. Para la consultora C&T Asesores Económicos, la inflación de agosto fue del 1,6%, mientras que Libertad y Progreso la ubicó en 1,9%. La firma Analytica estimó un 1,7% y Orlando J. Ferreres proyectó un 2,1%, destacando que los rubros que más subieron fueron Bienes varios (6,5%), Alimentos y bebidas (2,9%) y Equipamiento del hogar (2,6%).

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) también proyectó una inflación del 2,1% para agosto, lo que refleja un consenso de expectativas que contrasta con la medición oficial de la Ciudad.

La diferencia entre el dato porteño y las proyecciones privadas se debe a la composición de las canastas. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la inflación se vio beneficiada por la baja de precios estacionales, a nivel nacional, rubros como los alimentos y el transporte ejercieron una presión alcista que impactó en las mediciones.