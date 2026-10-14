Zona Fría: más de 100 mil hogares puntanos podrían perder beneficios

El Gobierno promulgó la Ley 27.828 y modificó las condiciones para acceder a los descuentos del Régimen de Zona Fría. En San Luis, el senador Fernando Salino advirtió que más de 100 mil usuarios podrían verse afectados. La norma también introduce cambios en las deudas eléctricas, los incentivos renovables y las tarifas de gas.

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que modifica el Régimen de Zona Fría y cambia las condiciones de acceso a los descuentos en las tarifas de gas. En San Luis, la reforma podría afectar a más de 100 mil hogares, según advirtió el senador nacional Fernando Salino, quien cuestionó el alcance de la medida.

La norma fue promulgada mediante el Decreto 1161/2026 y publicada en el Boletín Oficial el martes 13 de octubre. Entre sus principales cambios, elimina el acceso automático a las bonificaciones para parte de las zonas incorporadas al régimen en 2021 y establece nuevos criterios para mantener el beneficio.

Hasta ahora, la ampliación del régimen había extendido los descuentos a usuarios residenciales de distintas regiones del país. Con la nueva legislación, la bonificación para determinadas subzonas se aplicará sobre los consumos base de los hogares que cumplan los requisitos del sistema de subsidios focalizados.

Para acceder al beneficio, los hogares deberán cumplir al menos una de las condiciones previstas: tener ingresos netos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, contar con un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o con una pensión vitalicia para veteranos de la Guerra de Malvinas. También podrán ser considerados los hogares con una persona con Certificado Único de Discapacidad, sujetos a una evaluación de la necesidad de asistencia económica.

La reforma mantiene un esquema de compensaciones para determinadas regiones, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. También contempla la venta de garrafas, cilindros y gas licuado de petróleo a granel en las zonas alcanzadas por esas disposiciones.

El fondo que financia el régimen continuará sosteniéndose mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. La ley establece excepciones para determinadas operaciones de exportación e importación de gas y fija la vigencia del esquema hasta el 31 de diciembre de 2031.

Otros cambios incluidos en la ley

La Ley 27.828 también establece un mecanismo para regularizar deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA. El Estado determinará diferencias de ingresos vinculadas con antiguas emergencias tarifarias y podrá aplicar los créditos reconocidos a cancelar obligaciones pendientes, bajo la condición de que las empresas renuncien a reclamos judiciales o administrativos relacionados con esas medidas.

En materia de energías renovables, la norma extiende hasta el 31 de diciembre de 2045 el régimen de incentivos previsto en la Ley 27.191. Además, habilita excepcionalmente la cesión a terceros de contratos de abastecimiento cuando esa operación resulte necesaria para completar proyectos de inversión en ejecución.

La legislación también modifica las reglas para trasladar a las tarifas de gas los costos de adquisición derivados de procesos competitivos y deroga disposiciones vinculadas con determinados regímenes de promoción de inversiones hidrocarburíferas, aunque preserva los derechos adquiridos por proyectos previamente aprobados.

El reclamo desde San Luis

El senador nacional por San Luis Fernando Salino cuestionó la reforma y advirtió que podría alcanzar a más de 100 mil usuarios de la provincia, cifra que —según sostuvo— representa alrededor del 70% de la población cubierta por la ampliación del régimen de Zona Fría aprobada en 2021.

El legislador calificó la medida como “muy grave” y cuestionó tanto la posición del gobernador Claudio Poggi como el accionar de los legisladores puntanos de La Libertad Avanza durante el tratamiento de la iniciativa en el Congreso.

Con la ley ya vigente, el impacto concreto sobre las facturas dependerá de la zona en la que se encuentre cada usuario y de si cumple los requisitos establecidos para acceder a la bonificación. La modificación representa un cambio en el alcance de la asistencia estatal para los hogares que hasta ahora contaban con descuentos por estar incluidos en la ampliación de Zona Fría.