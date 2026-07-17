Operativos del DRIM detectaron alcohol, exceso de velocidad y faltas viales en Villa Mercedes

Dos vehículos fueron secuestrados en Villa Mercedes durante operativos del DRIM. Un joven de 18 años dio positivo en alcoholemia con 1,01 gramos de alcohol en sangre, mientras que una motocicleta fue retenida por exceso de velocidad y falta de elementos obligatorios.

Un joven de 18 años dio positivo en un control de alcoholemia y terminó con su automóvil secuestrado durante un operativo realizado en Villa Mercedes. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), que también retuvieron una motocicleta por infracciones de seguridad vial.

El primer caso ocurrió cuando los agentes identificaron al conductor de un Fiat Uno y detectaron signos compatibles con consumo de alcohol. Ante la intervención de Tránsito Municipal, se realizó el test correspondiente, que arrojó un resultado de 1,01 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia del resultado positivo, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo del vehículo y labraron las actuaciones correspondientes.

En otro procedimiento, un joven de 20 años fue interceptado mientras circulaba a alta velocidad a bordo de una motocicleta Benelli TNT. Los efectivos detectaron maniobras consideradas riesgosas durante la circulación.

Además, el rodado no contaba con los espejos retrovisores reglamentarios, una falta que incumple las condiciones básicas de seguridad exigidas para circular.

Tras la intervención del personal de Tránsito Municipal, la motocicleta también fue secuestrada mientras avanzan las actuaciones administrativas correspondientes.

Desde los organismos de seguridad destacaron la importancia de los controles preventivos para detectar conductas que puedan poner en riesgo la seguridad vial en la ciudad.