Un tribunal de San Luis condenó a Felipe Bianchi Durán, exfuncionario de Luján, a seis años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal. La sentencia fue unánime y ordenó su detención inmediata, luego de un proceso judicial iniciado en 2022 y postergado en varias oportunidades.

Felipe Bianchi Durán, exfuncionario de la Municipalidad de Luján, fue condenado este martes a seis años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal contra una niña. El tribunal ordenó su detención inmediata y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, al término de un juicio oral que había sufrido reiteradas postergaciones.

La sentencia fue dictada por unanimidad por el Colegio de Jueces de San Luis, integrado por José Luis Flores, Yanina Vanessa Deliso y Adriana Karina Lucero Alfonso.

La Fiscalía había solicitado una pena de 16 años de prisión, mientras que la defensa reclamó la absolución. Los magistrados consideraron como atenuante la falta de antecedentes condenatorios y no identificaron agravantes adicionales a los contemplados en la figura penal aplicada.

Además, el tribunal rechazó el pedido de reparación económica presentado por la Fiscalía para cubrir el tratamiento psicológico de la víctima durante tres años. También desestimó las medidas cautelares solicitadas en esa instancia.

La causa se inició en 2022 y llegó a juicio después de varias postergaciones desde 2024. El debate oral comenzó finalmente en noviembre de este año, con nuevas audiencias durante el mes y una última reprogramación que había fijado la definición para el 24 de noviembre.

La investigación se originó a partir de una denuncia por hechos ocurridos entre 2020 y 2021, cuando la víctima era una niña. Según la acusación, Bianchi Durán habría aprovechado la relación de confianza con la familia y la situación de dependencia vinculada al trabajo de la madre para cometer los abusos.

El caso salió a la luz durante una consulta médica en el Hospital de Luján, donde la adolescente relató lo sucedido. Al día siguiente, su madre realizó la denuncia.

La investigación incluyó una declaración en Cámara Gesell y pericias psicológicas. En junio de 2023, el juez Ariel Parrillis formuló los cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guardador accidental, e impuso restricciones de acercamiento y la prohibición de salir de la provincia.

Posteriormente, el juez de Garantías Juan Manuel Montiveros Chada elevó la causa a juicio a partir del requerimiento del fiscal Francisco Assat Alí.

Durante el debate, la Fiscalía sostuvo que existía una relación de confianza y dependencia entre las familias y que el acusado se había aprovechado de esa situación. La querella y la Defensoría de Niñez acompañaron el pedido de condena.

La defensa, por su parte, cuestionó la prueba presentada y solicitó la absolución.

Tras conocerse el veredicto, la Red Infancia Robada – Foro San Luis destacó que el proceso finalmente llegó a una resolución luego de años de demoras y del acompañamiento de distintas organizaciones y representantes legales de la víctima.