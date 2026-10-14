Hallaron un cuerpo en una zona de maleza al oeste de San Luis

Un cuerpo fue encontrado en inmediaciones de la Autopista Pescadores, en el oeste de San Luis, tras un llamado al 911. La fiscal María Bringas quedó a cargo de la investigación. Por ahora, no se confirmó oficialmente la identidad de la persona ni las causas de la muerte.

La Policía encontró un cuerpo este martes en la zona oeste de la ciudad de San Luis, en inmediaciones de la Autopista Pescadores. El operativo comenzó después de las 15, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de restos humanos que estarían cubiertos por tierra y vegetación.

En una actualización difundida a las 19:25, la fuerza confirmó el hallazgo y señaló que los trabajos continuaban en el lugar para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de María Bringas, fiscal de Instrucción Penal de la Fiscalía de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores 1, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial.

Tras conocerse el hecho, comenzaron a circular versiones que indicaban que la persona hallada sería una mujer y que el cuerpo presentaría una decapitación. Sin embargo, ninguno de esos datos fue confirmado oficialmente por la Policía ni por la información difundida hasta el momento.