La máxima llegará a los 22ºC este jueves en San Luis

San Luis tendrá este jueves una jornada con cielo nublado, neblinas y temperaturas agradables. La REM anticipó una máxima de 22°C y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en algunos sectores de la provincia.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para este jueves una jornada con cielo nublado, temperaturas agradables y presencia de viento en distintos sectores de San Luis. La provincia tendrá una mínima cercana a los 7°C y una máxima que alcanzará los 22°C.

Durante las primeras horas del día se esperan neblinas en las regiones central y sur, con mayor presencia de nubosidad a lo largo de la jornada. Las condiciones generales serán estables, aunque con ráfagas de viento en algunas zonas.

El viento soplará desde el sector norte en la región homónima, con ráfagas que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora. En el resto del territorio provincial tendrá menor intensidad y variaciones en la dirección.

Según el pronóstico extendido de la REM, el viernes podrían registrarse nuevas condiciones de nubosidad, con probabilidad de precipitaciones aisladas en sectores del sur provincial y un descenso moderado de las temperaturas.

El escenario climático mantiene la tendencia de jornadas templadas para esta etapa del invierno, con máximas que rondan los 20 grados y mañanas frescas en gran parte del territorio puntano.

Para la elaboración de esta nota se consultó el pronóstico oficial de la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis y reportes meteorológicos actualizados para verificar temperaturas, nubosidad y condiciones de viento previstas para la provincia.