Escándalo en San Luis: desmantelaron el sistema de aire acondicionado de un hospital

Un robo de caños y componentes de cobre de los equipos de aire acondicionado del Hospital del Sur, en la ciudad de San Luis, obligó a suspender un taller organizado por el Ministerio de Salud y derivó en una denuncia policial. El hecho fue advertido el martes 13 de octubre y generó preocupación entre las autoridades de la institución.

Según informó El Diario de la República, los elementos sustraídos pertenecían a los equipos de climatización del establecimiento. La directora del hospital dispuso que no se utilizaran los aparatos para evitar daños mayores y notificó la suspensión del taller de “Cuidado y Autocuidado”.

La directiva también presentó una denuncia en la Comisaría Tercera, dependencia que tiene jurisdicción en la zona. El hospital brinda cobertura a vecinos de barrios como Manuel Lezcano, Lucas Rodríguez, El Hornero y El Lince, entre otros.

El caso tomó mayor relevancia tras la intervención de los peritos policiales. Una fuente citada por el medio calificó el hecho como un posible “robo hormiga”, aunque no se difundieron detalles sobre cómo se habría concretado la sustracción ni cuántas personas podrían estar involucradas.

Uno de los aspectos que se busca esclarecer es cómo pudieron retirar los componentes de un edificio que, según la información publicada, cuenta con vigilancia durante las 24 horas. Por el momento, no se informaron detenciones ni se precisó el valor de los elementos robados.

La investigación deberá determinar cuándo ocurrió la sustracción, cómo se vulneraron los controles de seguridad y si hubo más de un episodio para retirar el material.

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