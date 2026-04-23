Yamal se fue llorando del Camp Nou: la lesión que pone en alerta a Barcelona y a España

Lamine Yamal convirtió el penal del 1-0 ante Celta de Vigo en el Camp Nou, pero cayó al suelo llorando segundos después y abandonó el partido por una aparente lesión muscular en el muslo derecho.

Lamine Yamal encendió todas las alarmas en el fútbol español. El joven delantero del Barcelona convirtió el penal que significó el 1 a 0 ante Celta de Vigo en el Camp Nou, pero en lugar de festejar bajó la cabeza, caminó con dificultad y cayó sobre el césped sin poder contener las lágrimas. La imagen recorrió el mundo en minutos: el jugador más importante de España de cara al Mundial de 2026 salía lesionado, visiblemente devastado, y nadie sabía todavía qué tan grave era la situación.

El Barcelona ganó el partido por ese único gol, pero el resultado quedó en segundo plano. Yamal pidió el cambio de inmediato tras ejecutar el penal, intercambió algunas palabras con el técnico alemán Hansi Flick y se dirigió directamente al vestuario sin pasar por el banco de suplentes. El estadio quedó en silencio.

La molestia se habría producido en el muslo derecho y podría estar vinculada a la dura falta que recibió de parte del defensor de Celta Yoel Lago dentro del área, la misma jugada que derivó en la pena máxima. El remate desde los doce pasos, ejecutado con la pierna derecha, podría haber agravado una molestia preexistente. Los próximos estudios médicos determinarán el alcance real de la lesión.

La preocupación trasciende al club. España contará con Yamal como una de sus figuras centrales en el Mundial, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio en Ciudad de México, a menos de 50 días. El jugador, de apenas 18 años, es el gran símbolo generacional de la selección campeona de la Eurocopa 2024. El Barcelona, por su parte, visita a Getafe el próximo sábado, un partido clave en la recta final de La Liga.