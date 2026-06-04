Milei celebró las 100 ruedas consecutivas de compras de dólares

El Banco Central superó los USD 10.000 millones en compras de dólares y alcanzó la meta mínima fijada por el Gobierno para todo 2026. Milei celebró las 100 ruedas consecutivas con saldo positivo y Caputo proyectó que las reservas podrían crecer mucho más este año.

El Banco Central compró este miércoles USD 43 millones y alcanzó un saldo acumulado de USD 10.020 millones en adquisiciones de divisas durante 2026, superando así la meta mínima fijada por el Gobierno para todo el año. La autoridad monetaria llegó además a las 100 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario.

La cifra fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien destacó el resultado a través de sus redes sociales. “100 rondas seguidas de compras. USD 10.000 millones comprados. Todo marcha de acuerdo al plan”, escribió el mandatario en X.

El objetivo oficial había sido trazado a fines del año pasado y contemplaba una acumulación de reservas netas de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante 2026, dependiendo de la evolución del mercado y de la disponibilidad de divisas.

Sin embargo, el Banco Central logró alcanzar el piso previsto en apenas cinco meses.

Según los datos oficiales, enero cerró con compras por USD 1.158 millones, febrero con USD 1.157 millones y marzo con USD 1.671 millones.

El mayor volumen de adquisiciones se registró en abril, cuando la entidad sumó USD 2.770 millones. En mayo, las compras alcanzaron USD 2.601 millones y en los primeros días de junio ya acumulan USD 273 millones.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó esta semana la posibilidad de que la acumulación de reservas supere ampliamente las proyecciones iniciales.

Durante su exposición en el Cambras Business Day, el funcionario sostuvo que el escenario actual podría permitir compras por hasta USD 24.000 millones si se mantiene el ritmo de adquisición de divisas.

“En un escenario muy optimista pensábamos que el Banco Central podía comprar USD 7.000 millones. Pero si seguimos con este ritmo podríamos llegar a USD 24.000 millones”, afirmó.

Pese a las compras sostenidas, las reservas brutas internacionales cerraron la jornada en USD 48.414 millones, con una baja diaria de USD 13 millones.

De todos modos, durante mayo el stock de reservas creció USD 3.708 millones y alcanzó el nivel más alto de los últimos siete años, según datos difundidos por la autoridad monetaria.

El Gobierno considera la acumulación de reservas como uno de los pilares centrales de su programa económico y la utiliza como señal de estabilidad financiera y fortalecimiento del esquema cambiario.