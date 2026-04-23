El Gobierno envió al Senado su reforma electoral con cinco ejes: eliminación de las PASO, Ficha Limpia para candidatos con condenas, nuevo régimen de financiamiento que apunta al «90% de plata negra» en las campañas, condiciones más estrictas para los partidos y prohibición de asesores extranjeros.

Esta nota actualiza la anterior sobre el mismo tema con detalles del texto final. La proceso directamente incorporando las novedades.

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La reforma electoral llegó al Senado: sin PASO, con Ficha Limpia y con asesores extranjeros prohibidos El 90% de las campañas se financia con «plata negra»: el diagnóstico del Gobierno detrás de la reforma electoral Adiós a los sellos de goma, chau asesores extranjeros y fin de los espacios de aire gratuitos: qué cambia con la reforma La reforma electoral en detalle: qué propone el Gobierno en financiamiento, partidos y candidaturas Ficha Limpia, sin PASO y afiliación digital: la reforma electoral que el Gobierno mandó al Senado este miércoles

NOTA PRINCIPAL REEDITADA

El Gobierno envió este miércoles al Senado su reforma electoral, un paquete legislativo que propone eliminar las PASO, incorporar Ficha Limpia, modificar en profundidad el financiamiento de la política, endurecer las condiciones de existencia de los partidos y prohibir la contratación de asesores de campaña extranjeros. La iniciativa, que el presidente Milei anticipó desde Israel a través de sus redes sociales, ingresó a la Cámara alta como cámara de origen.

El eje más esperado es la eliminación de las primarias abiertas. El oficialismo ya las suspendió para las elecciones de 2025 con el apoyo de la UCR y el PRO; ahora busca su derogación definitiva. Como anzuelo para los bloques que resisten ese punto, el proyecto incorpora Ficha Limpia: quedarán inhabilitados para competir quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. Si la confirmación ocurriera durante el año electoral, la inhabilitación regiría recién al cierre de ese proceso.

En materia de financiamiento, el Gobierno diagnosticó que solo el 10% del dinero que financia las campañas está registrado y que el 90% restante es «plata negra» que «muchas veces viene de actividades ilícitas.» El proyecto mantiene el aporte estatal al funcionamiento de los partidos y permite que esos recursos se destinen a campañas, pero fija topes del 35% por persona para aportes individuales e institucionales, obliga a informar los aportes privados de forma semanal y refuerza los controles sobre cuentas bancarias y publicidad. También permite que los partidos que lo deseen renuncien completamente al financiamiento estatal y se sostengan solo con aportes voluntarios. En paralelo, elimina el régimen de espacios cedidos, que hoy obliga a los medios a ceder aire para propaganda partidaria gratuita.

La reforma también avanza sobre la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Para los partidos de distrito, exige afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón, con un tope de dos millones de electores; para los nacionales, eleva a diez los distritos con personería vigente y fija un piso del 0,1% del padrón nacional. Incorpora además causales más estrictas de caducidad —como no superar el 3% del padrón en alguna de dos elecciones nacionales sucesivas— e introduce la afiliación digital para modernizar el trámite. La norma prohíbe también la contratación de asesores extranjeros para las campañas, un punto que no había trascendido en los borradores previos.

El Gobierno apunta a los llamados «sellos de goma»: «Cada elección se convierte en un negocio para estructuras que no representan a nadie», señalaron desde la Oficina del Presidente. El Senado deberá ahora definir el cronograma de debate, en un escenario donde la eliminación de las PASO sigue siendo el punto de mayor resistencia dentro de la propia coalición oficialista.