Suben las boletas de gas en todo el país por una actualización tarifaria

El Gobierno aprobó nuevos cuadros tarifarios para distribuidoras de gas natural y propano en todo el país. La medida impactará en usuarios residenciales de distintas provincias y forma parte del proceso de actualización de costos en medio de la emergencia energética.

El Gobierno nacional aprobó este jueves nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras de gas natural y gas propano indiluido del país. La medida fue oficializada mediante una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y tendrá impacto en usuarios residenciales de distintas regiones.

La actualización fue definida por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) en el marco de la emergencia energética vigente hasta diciembre de 2027 y responde, principalmente, a la readecuación del valor del gas propano distribuido por redes.

Según detalló el organismo, el nuevo esquema fija el precio del propano en un 60% del valor calculado a partir de los mecanismos técnicos establecidos por la Secretaría de Energía.

La decisión busca unificar criterios tarifarios en localidades que no cuentan con acceso al gas natural convencional y dependen del suministro de propano indiluido.

Además, el Gobierno ratificó que las distribuidoras deberán mantener en las facturas las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a usuarios de menores ingresos.

Los nuevos cuadros tarifarios entraron en vigencia tras su publicación oficial, aunque las empresas tendrán la obligación de difundirlos durante al menos tres días en diarios de circulación masiva dentro de sus respectivas áreas de concesión.

En la región pampeana, los usuarios residenciales de bajo consumo alcanzados por Camuzzi Gas Pampeana pasarán a pagar un cargo fijo de $13.034,97 y un valor de $361,63 por metro cúbico consumido.

En el sur del país, las modificaciones abarcan a usuarios de Chubut, Santa Cruz y Neuquén a través de Camuzzi Gas del Sur, HIDENESA y Distrigas S.A.

Por su parte, en Santa Fe, los clientes de Litoral Gas tendrán cargos fijos desde $11.085,09 para la categoría residencial inicial.

En Mendoza, la Distribuidora de Gas Cuyana fijó el valor del metro cúbico en $399,97, mientras que el cargo fijo para usuarios residenciales de menor consumo ascenderá a $17.890,82.

En el noreste argentino, Gas NEA aplicará distintos valores según la provincia. En Corrientes el metro cúbico costará desde $452,63, mientras que en Formosa llegará hasta $502,93.

La actualización forma parte del proceso de recomposición tarifaria impulsado por el Gobierno nacional desde comienzos de la gestión, con el objetivo de reducir subsidios y avanzar hacia un esquema de cobertura de costos más cercano a valores de mercado.