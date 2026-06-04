Impactante episodio de violencia en Zárate tras un robo a un autoservicio

Un comerciante de Zárate persiguió al hombre al que acusó de haberle robado, lo ató a su camioneta y lo arrastró varias cuadras. La secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad y ahora la Justicia investiga tanto el asalto como las agresiones sufridas por el sospechoso.

Un violento episodio ocurrido en la ciudad bonaerense de Zárate quedó registrado por cámaras de seguridad y derivó en una doble investigación judicial. Un comerciante persiguió al hombre al que acusaba de haber robado en su autoservicio, lo redujo, lo ató a su camioneta y lo arrastró varias cuadras antes de dejarlo sujeto a un árbol para que fuera detenido por la Policía.

El hecho ocurrió este miércoles en el barrio El Progreso y generó conmoción entre vecinos de la zona, que observaron la secuencia mientras el vehículo avanzaba por distintas calles.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, horas antes el sospechoso habría ingresado al comercio y amenazado al dueño con un cuchillo durante un robo.

Cansado de reiterados hechos de inseguridad, el comerciante decidió buscarlo por sus propios medios. De acuerdo con la denuncia, llegó hasta la vivienda del acusado, logró reducirlo y recuperó parte de los elementos sustraídos.

Luego, lo ató con una soga a una camioneta Ford Ranger y comenzó a circular por el barrio mientras el hombre corría detrás del vehículo o era arrastrado sobre el asfalto.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran distintos momentos del recorrido. En una de las grabaciones se observa cómo la camioneta frena de manera brusca y el sospechoso impacta contra la parte trasera del vehículo antes de caer al suelo.

Después de esa maniobra, el comerciante descendió, ajustó la soga y continuó golpeándolo, según consta en la investigación judicial.

En otro de los videos incorporados a la causa se escucha al hombre insultar al acusado y gritar: “Tengo que dejar de laburar para cazar ratas como ustedes”.

La secuencia terminó cuando el comerciante llevó al sospechoso hasta un árbol y lo dejó atado a la espera de la llegada policial. “Esto le hago a las ratas como vos”, se lo escucha decir en otra filmación.

El hombre señalado por el robo fue identificado como Santiago Nieva, de 49 años.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 Descentralizada de Zárate, a cargo del fiscal Fernando Martín Reina.

La Justicia abrió dos expedientes paralelos: uno por el robo denunciado en el autoservicio y otro por lesiones, debido a las heridas y golpes sufridos por el sospechoso durante el episodio.

Por el momento, los investigadores analizan las grabaciones de seguridad y toman declaraciones para determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

ZARATE #ARGENTINA ▪️El propietario de un supermercado halló al delincuente que lo habia asaltado, lo ató a su camioneta y lo llevó corriendo varias cuadras. Luego, lo ató a un árbol y llamó a la policia. “Esto le hago a las ratas” expresó el comerciante . pic.twitter.com/YcPGdvwxSs — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) June 4, 2026