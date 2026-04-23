23 abril, 2026

Internaron a Charly García por una operación programada y su entorno llevó tranquilidad

m24digital 23 abril, 2026 0

El músico fue sometido a una nefrectomía parcial en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. La intervención estaba programada y se recupera sin complicaciones.

El músico Charly García fue internado y sometido a una intervención quirúrgica en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Con el correr de las horas, su entorno llevó tranquilidad al confirmar que se trató de una operación programada y no de una urgencia, lo que permitió que el procedimiento se realizara bajo estrictos controles médicos.

El artista, de 74 años, fue sometido a una nefrectomía parcial, una cirugía que consiste en la extirpación de una parte del riñón. Si bien se trata de una intervención de cierta complejidad, es habitual dentro de la práctica médica y, en este caso, estaba prevista por el equipo que sigue su salud.

Tras la operación, el panorama es favorable. García no fue derivado a terapia intensiva, sino que pudo ser trasladado a una habitación común, donde continúa con su recuperación y bajo observación.

Como parte del postoperatorio, los médicos iniciaron un proceso de diálisis, un tratamiento que permite asistir el funcionamiento del organismo mientras se estabiliza la actividad renal.

La noticia se conoció inicialmente en el programa LAM, donde se informó sobre la internación del ícono del rock nacional.

Por el momento, el entorno del músico mantiene cautela pero transmite tranquilidad, mientras el artista continúa enfocado en su recuperación.

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