Vuelve el agua tras la reparación del acueducto en Aguada Pueyrredón

El Municipio reparó una rotura en el acueducto de Aguada II y el servicio de agua se restablece de forma gradual en los barrios del sur.

El acueducto de Aguada II quedó reparado tras una intervención municipal que permitió restablecer el servicio de agua potable en los barrios del sur de la ciudad de San Luis.

Los trabajos se realizaron en la zona de Aguada Pueyrredón, frente al barrio Los Quebrachos, donde se detectó una rotura longitudinal en una cañería de PVC de 630 milímetros de diámetro.

Según explicó la secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, el daño se produjo porque el conducto no contaba con una base de protección adecuada y estaba apoyado sobre piedras, lo que generó condiciones propicias para la fisura ante cambios de presión.

Los equipos de SerBa realizaron tareas de excavación, recambio del tramo afectado y colocación de nuevas juntas, logrando resolver el problema en un corto plazo.

Durante la intervención, fue necesario interrumpir momentáneamente el suministro de agua en distintos sectores debido al cierre de la salida desde la planta. Con la reparación finalizada, el sistema volvió a funcionar y el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva.

Desde el Municipio indicaron que los barrios más cercanos recuperan primero el suministro, mientras que las zonas más elevadas lo hacen hacia el final de la jornada.

En este contexto, se solicitó a los vecinos hacer un uso responsable del agua hasta la normalización total del sistema, evitando actividades no esenciales como el riego, el lavado de veredas o de vehículos.

Además, durante los trabajos se implementaron desvíos de tránsito en la zona intervenida, con señalización y caminos alternativos que permitieron mantener la circulación sin mayores inconvenientes.