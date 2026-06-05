Familias denuncian requisitos imposibles para acceder a una vivienda

El tercer sorteo del plan “Tenemos Futuro” reavivó los cuestionamientos por los requisitos económicos exigidos para acceder a las viviendas. Familias denuncian que los ingresos mínimos y la exigencia de contar con terreno propio dejan afuera a los sectores más vulnerables.

La realización del tercer sorteo del plan habitacional “Tenemos Futuro” volvió a poner en el centro de la discusión las condiciones de acceso a las viviendas y generó fuertes cuestionamientos por parte de postulantes que aseguran no poder cumplir con los requisitos económicos exigidos por el programa.

Aunque el anuncio oficial llevó alivio a las familias adjudicadas, numerosos inscriptos expresaron malestar por las dificultades para avanzar en el proceso y por las condiciones que, según denuncian, terminan excluyendo a sectores vulnerables.

El principal reclamo apunta al ingreso mínimo requerido para acceder a las viviendas adjudicadas. Según señalaron distintos postulantes, los montos exigidos por la normativa provincial quedan fuera del alcance de trabajadores con ingresos bajos o empleos precarizados.

Entre los sectores más afectados aparecen beneficiarios del Plan de Inclusión, cuyos salarios no alcanzarían los parámetros establecidos para calificar dentro del esquema habitacional.

La situación abrió un debate sobre el alcance real del programa y sobre las posibilidades concretas de acceso a la vivienda para familias de menores recursos.

Ante las dificultades para cumplir con los requisitos de ingresos, desde el Gobierno provincial impulsan una segunda modalidad vinculada a la entrega de materiales para autoconstrucción.

Sin embargo, esa alternativa también genera cuestionamientos debido a que exige como condición obligatoria poseer un terreno propio.

Para muchos postulantes, esa exigencia representa una barrera igual o incluso más difícil de superar en el actual contexto económico y social.

“La contradicción es evidente”, sostienen algunos de los inscriptos, que cuestionan cómo una familia que no puede acceder a un crédito o reunir un ingreso mínimo podría disponer además de un lote propio.

El malestar se intensificó en redes sociales y grupos de vecinos, donde numerosos aspirantes compartieron experiencias vinculadas a la imposibilidad de completar los requisitos exigidos por el programa.

En paralelo, especialistas en políticas habitacionales advierten que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas estructurales en Argentina, especialmente en sectores medios y bajos afectados por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento del costo de la construcción.

El debate sobre “Tenemos Futuro” expone así la tensión entre la necesidad de garantizar sustentabilidad financiera en los planes estatales y la demanda social de programas más accesibles para los sectores con mayores dificultades económicas.

Mientras tanto, miles de familias continúan esperando definiciones y reclaman mayores precisiones sobre los criterios de adjudicación, los ingresos requeridos y las posibilidades reales de acceso a una vivienda propia.