Dos efectivos de San Luissalvaron la vida de un hombre y fueron distinguidos

Dos policías de San Luis fueron reconocidos tras intervenir a tiempo y evitar que un hombre atentara contra su vida en la zona de Puente Blanco.

La Policía de la Provincia de San Luis reconoció el accionar de dos efectivos que lograron salvar la vida de un hombre en una situación extrema ocurrida en la ciudad capital.

El reconocimiento fue encabezado por el jefe de la fuerza, Juan Carlos Serrano, y el subjefe Néstor Miranda, quienes destacaron la labor del agente Franco Damián Villegas y del oficial subinspector Sergio David Rodríguez.

El hecho ocurrió el miércoles 22 de abril al mediodía, en la zona de Puente Blanco, cuando un ciudadano intentó atentar contra su vida. Tras una alerta al sistema de emergencias, los uniformados acudieron rápidamente al lugar.

Gracias a su intervención, lograron controlar la situación y evitar que el hombre se autolesionara. Luego, le brindaron contención hasta la llegada del personal médico del sistema de salud pública, que continuó con la asistencia.

Desde la institución remarcaron el compromiso y la vocación de servicio de los efectivos, subrayando la importancia de este tipo de acciones en situaciones críticas, donde la rapidez y la preparación pueden marcar la diferencia.