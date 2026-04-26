Los impuestos provinciales crecieron, pero el margen real fue bajo

La recaudación de impuestos provinciales en San Luis registró en el primer trimestre de 2026 un incremento interanual nominal del 36,23%, al alcanzar los $112.679 millones, según datos de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.

Sin embargo, al considerar la inflación del 32,6% informada por el INDEC, el crecimiento real se reduce a apenas un 2,7%, lo que refleja un avance muy moderado en términos de poder adquisitivo.

A este escenario se suma un dato clave: la coparticipación federal, que representa cerca del 80% de los recursos provinciales, registró una caída real del 7,2% en el mismo período.

El principal motor de la recaudación volvió a ser el impuesto a los Ingresos Brutos, que aportó $77.849 millones, equivalente al 69,1% del total. Este tributo tuvo un crecimiento nominal del 28,84% y una mejora real estimada del 17,8%.

En segundo lugar se ubicaron los impuestos Inmobiliario y Automotores, con montos similares cercanos a los $12.000 millones cada uno. El Inmobiliario se destacó con un aumento nominal del 84,37% (68,6% real), mientras que Automotores creció un 49,14% nominal (36,3% real).

Por su parte, el impuesto de Sellos recaudó $9.311 millones, con una suba nominal del 32,22% y un crecimiento real cercano al 20,8%.

Si se analiza la estructura de los ingresos, Ingresos Brutos domina ampliamente, seguido por Inmobiliario (10,6%), Automotores (10,5%) y Sellos (8,3%).

En cuanto a otros recursos, las tasas administrativas y conceptos similares mostraron un fuerte incremento, con una suba nominal superior al 200%, mientras que los planes de pago y moratorias registraron una caída significativa, superior al 90%.

Durante marzo, la recaudación total fue de $36.376 millones, con una composición similar: Ingresos Brutos explicó casi el 68% del total, seguido por Inmobiliario, Automotores y Sellos.

En síntesis, los datos reflejan una recaudación que logra sostenerse en términos nominales, pero con un crecimiento real acotado y condicionado por la caída de los recursos nacionales.