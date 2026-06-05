San Luis multiplicó por ocho los niveles óptimos de alfabetización

Argentinos por la Educación destacó las mejoras en alfabetización alcanzadas por San Luis. Según el informe, los alumnos con nivel óptimo en lectura y escritura pasaron del 7,1% en 2024 al 57,5% en 2026.

La organización Argentinos por la Educación destacó los avances registrados en alfabetización en San Luis luego de la presentación oficial de resultados realizada por el Gobierno provincial en el marco del plan “Queremos Aprender”.

Según el informe difundido por la entidad, el porcentaje de alumnos de primer ciclo que alcanzó el nivel óptimo en lectura y escritura pasó del 7,1% en 2024 al 57,5% en 2026, lo que representa una mejora superior a los 50 puntos porcentuales en apenas dos años.

Los resultados fueron presentados durante un acto encabezado por el gobernador Claudio Poggi y el ministro de Educación, Guillermo Araujo, con la participación de Martín Nistal, director del Observatorio de Argentinos por la Educación.

La evaluación forma parte del Compromiso por la Alfabetización, una iniciativa impulsada por más de 200 organizaciones civiles y a la que San Luis adhirió en 2023 con el objetivo de fortalecer las políticas educativas, medir aprendizajes y publicar periódicamente los resultados.

Se trata además del tercer año consecutivo en el que la provincia realiza evaluaciones diagnósticas de lectura y escritura a todos los estudiantes de nivel primario.

El informe muestra una fuerte mejora en los indicadores del primer ciclo. Mientras que en 2024 el 65% de los alumnos no alcanzaba los aprendizajes mínimos esperados, en 2026 ese porcentaje descendió al 14,1%.

En lectura, los avances se observaron en los tres grados evaluados. En primer grado, el 39,5% de los estudiantes superó el nivel mínimo esperado, cuando un año antes apenas lo lograba uno de cada diez alumnos.

En segundo grado, el porcentaje de estudiantes en nivel óptimo creció del 20,3% en 2025 al 59,4% en 2026.

En tercer grado, el 74% de los alumnos alcanzó el nivel esperado y sólo el 5,9% quedó por debajo del mínimo requerido, frente al 50,2% registrado el año anterior.

Los resultados en escritura también evidenciaron mejoras, aunque con mayores desafíos en los primeros años de escolaridad.

En primer grado, el 70,1% de los estudiantes todavía no alcanza el nivel mínimo esperado, aunque el dato representa una mejora frente al 89,8% registrado en 2025.

En segundo grado, el porcentaje de alumnos por debajo del nivel mínimo se redujo al 13,6%, mientras que en tercer grado quienes alcanzan el nivel óptimo pasaron del 40,2% en 2025 al 83% en 2026.

Durante la presentación, Poggi consideró que los datos reflejan el impacto positivo de las políticas educativas implementadas por la provincia.

“En 2024, solo el 35% de los estudiantes alcanzaba los niveles mínimos esperados. Dos años después, los resultados muestran una mejora muy significativa”, afirmó el mandatario provincial.

Por su parte, Martín Nistal remarcó la importancia de que las jurisdicciones publiquen sus resultados educativos para permitir un seguimiento de los aprendizajes y de las políticas implementadas.

“En el caso de San Luis, hay que destacar que los resultados muestran una mejora sustantiva tanto en lectura como en escritura en el primer ciclo de la primaria”, sostuvo el director del Observatorio de Argentinos por la Educación.

Desde la organización señalaron además que la publicación periódica de estos indicadores constituye una herramienta clave para monitorear avances, detectar dificultades y diseñar nuevas estrategias de alfabetización en los primeros años de escolaridad.