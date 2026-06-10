Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en La Toma

Un incendio destruyó una vivienda en La Toma y obligó a un intenso operativo de bomberos. El dueño de la casa no estaba en el lugar cuando comenzó el fuego y no hubo personas heridas. Las causas son investigadas.

Un incendio destruyó por completo una vivienda este martes al mediodía en la localidad puntana de La Toma. El siniestro ocurrió cerca de las 12:30 en inmediaciones de las calles Juan W. Gez y Maipú y demandó un importante operativo de los bomberos para controlar las llamas.

Según informaron fuentes policiales y de emergencias, efectivos de la Dirección General de Bomberos junto a Bomberos Voluntarios de La Toma trabajaron durante varios minutos en tareas de extinción, ventilación y remoción de escombros para evitar una posible reactivación del fuego.

El propietario de la vivienda, un hombre de 62 años, explicó que no se encontraba en el domicilio cuando comenzó el incendio. De acuerdo a su testimonio, al regresar junto a familiares advirtieron una intensa presencia de humo en el interior de la casa y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Las llamas provocaron daños totales en el inmueble, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.

Tras controlar el foco ígneo, los equipos de emergencia continuaron trabajando en la zona para enfriar estructuras y verificar que no existieran riesgos de nuevos focos.

Las causas que originaron el incendio todavía no fueron determinadas y permanecen bajo investigación. Peritos intentarán establecer en las próximas horas cómo se inició el fuego y si existió algún desperfecto eléctrico o elemento inflamable involucrado.

El episodio generó preocupación entre vecinos del sector, quienes observaron una densa columna de humo durante el desarrollo del operativo.