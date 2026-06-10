Más de cinco millones de chicos siguen bajo la pobreza

UNICEF informó que la pobreza infantil bajó al 42,3% en Argentina durante 2025, aunque advirtió que podría volver a subir este año. Más de cinco millones de chicos viven en hogares pobres y el impacto sigue siendo mayor en familias vulnerables.

La pobreza infantil en Argentina alcanzó al 42,3% de niñas, niños y adolescentes durante el segundo semestre de 2025, según un informe difundido por UNICEF Argentina. Aunque el dato representa una mejora respecto al 52,7% registrado un año antes, el organismo advirtió que las proyecciones para el primer semestre de 2026 anticipan un posible rebote hasta el 44,4%.

El estudio, elaborado sobre la base de datos oficiales, estimó que actualmente 5,1 millones de menores viven en hogares pobres y que cerca de 1,1 millones se encuentran en situación de indigencia.

La caída interanual muestra una recuperación frente a los niveles críticos alcanzados durante 2024, cuando más de 6,3 millones de chicos estaban por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, UNICEF alertó que la mejora sigue siendo frágil y desigual.

El informe remarca que los promedios nacionales esconden fuertes brechas sociales. La pobreza afecta al 68,8% de niñas y niños que viven en hogares con muy bajo nivel educativo y alcanza al 74,8% en familias donde la persona de referencia está desocupada.

Además, el impacto es mayor en hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde la pobreza trepa al 52,8%.

“El desafío no es solo reducir la pobreza, sino también disminuir las desigualdades estructurales que afectan a las infancias”, señalaron desde UNICEF durante la presentación del informe realizada en el Círculo Italiano de Buenos Aires.

El organismo también destacó el papel de las políticas de asistencia social para contener la indigencia infantil. Según el documento, la pobreza extrema entre niñas, niños y adolescentes sería seis puntos porcentuales más alta sin transferencias monetarias como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar.

“Estos instrumentos cumplen un papel central para proteger el piso alimentario, especialmente en los sectores más vulnerables”, afirmó el representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec.

El informe agrega que siete de cada diez hogares con chicos recurrieron durante el último año a endeudamiento, ayuda económica o venta de pertenencias para afrontar gastos cotidianos. Entre los hogares sin menores, esa proporción es diez puntos menor.

Las proyecciones para la primera mitad de 2026 estiman que la indigencia infantil podría ubicarse en torno al 10,8%, en un contexto marcado por la desaceleración económica y la persistencia de la pérdida de ingresos en sectores vulnerables.

Pese a la mejora respecto a los peores indicadores de 2024, UNICEF advirtió que los niveles actuales siguen siendo elevados y reclamó fortalecer las políticas públicas destinadas a las infancias.