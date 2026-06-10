El Senado aprobó la primera ley opositora desde la llegada de Poggi

El Senado de San Luis dio media sanción a “San Luis Innova”, un proyecto del PJ para regular la inteligencia artificial y el uso de algoritmos en el Estado. Es la primera iniciativa opositora aprobada desde el inicio de la gestión de Claudio Poggi.

El Senado de San Luis aprobó este martes y dio media sanción al proyecto “San Luis Innova”, una iniciativa impulsada por el bloque del Partido Justicialista para regular y promover el uso de inteligencia artificial, big data y herramientas de gobierno digital en la provincia.

La votación dejó además un dato político inusual en la actual composición legislativa: se convirtió en el primer proyecto presentado por la oposición que recibe respaldo del oficialismo desde el inicio de la gestión de Claudio Poggi, hace más de dos años y medio.

El autor de la propuesta, el senador Hugo Olguín, destacó que la iniciativa comenzó a elaborarse hace cerca de un año y sostuvo que la provincia necesitaba avanzar en un marco regulatorio para tecnologías que ya impactan en la vida cotidiana y en la administración pública.

“No podíamos quedar a un costado de esto sin emitir opinión ni participar, porque son cuestiones que hoy la actualidad requiere”, expresó el legislador durante el debate.

El proyecto establece un régimen para el desarrollo y utilización de inteligencia artificial, ciencia de datos y sistemas digitales dentro del Estado provincial, con posibles aplicaciones en áreas como salud, educación y justicia.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la protección de los ciudadanos frente a decisiones automatizadas. La propuesta prevé que, si el Estado utiliza inteligencia artificial para otorgar becas, definir beneficios o resolver trámites administrativos, las personas tendrán derecho a saber que la decisión fue tomada mediante un algoritmo.

Además, podrán solicitar la revisión humana de esa resolución y acceder a información clara sobre los criterios generales utilizados por el sistema automatizado.

El texto también contempla la creación de un Registro Público de Algoritmos, donde deberán inscribirse los sistemas utilizados por organismos estatales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar derechos de las personas.

Otro aspecto relevante es la obligación de realizar evaluaciones de impacto antes de implementar herramientas automatizadas dentro del sector público.

“La idea es regular, pero indudablemente esto permite el control, porque tampoco podemos dejarlo así abierto y que no se haga buen uso”, explicó Olguín.

La iniciativa incorpora además un régimen de promoción para proyectos vinculados con inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, ciencia de datos y gobierno digital.

En paralelo, prevé la incorporación progresiva de contenidos relacionados con estas tecnologías dentro del sistema educativo provincial.

Durante el tratamiento legislativo, el proyecto recibió modificaciones sugeridas por funcionarios del Ejecutivo y áreas vinculadas a educación y tecnología. Según explicó el senador, algunos consejos consultivos previstos en la versión original fueron eliminados para que su conformación quede definida posteriormente en la reglamentación.

Sobre el cierre de la sesión, Olguín destacó el valor político del consenso alcanzado y recordó que el bloque justicialista presentó más de 15 proyectos en los últimos años sin lograr hasta ahora la aprobación del oficialismo.

“Siempre estamos pensando en cuestiones que creemos que pueden ser importantes para la provincia”, concluyó.