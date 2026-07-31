El PJ de San Luis convocó a su Congreso Provincial para el 22 de agosto

El Partido Justicialista de San Luis convocó a su Congreso Provincial para el próximo 22 de agosto. El encuentro marcará el inicio del proceso de reorganización interna con vistas a las elecciones de 2027 y a la definición de la estrategia electoral del espacio.

El Partido Justicialista (PJ) de San Luis convocó a su Congreso Provincial para el sábado 22 de agosto, en el marco del proceso de reorganización partidaria con vistas a las elecciones de 2027. La decisión fue adoptada durante una reunión del Consejo Provincial junto con la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por el presidente del partido, Alberto Rodríguez Saá.

A través de un comunicado oficial, el PJ informó que la convocatoria será notificada formalmente a los congresales de toda la provincia, respetando los plazos y procedimientos establecidos en la Carta Orgánica partidaria.

Según precisó la conducción justicialista, el principal objetivo del Congreso será comenzar a definir la estrategia política e institucional del espacio para afrontar el próximo calendario electoral, en el que se renovarán cargos provinciales y municipales.

El documento señala que el encuentro buscará «comenzar a preparar al justicialismo provincial para las próximas elecciones y establecer los mecanismos políticos e institucionales que permitirán la participación del partido en el próximo período electoral, en la totalidad de los cargos electivos que se disputen en la provincia de San Luis».

La reunión del Congreso Provincial también se inscribe dentro del proceso de reorganización interna que el PJ viene impulsando tras los últimos comicios, con el propósito de fortalecer la estructura partidaria y ordenar la estrategia de cara a los desafíos electorales de 2027.

En el comunicado, el Partido Justicialista reafirmó su compromiso con la participación democrática y aseguró que continuará trabajando en la construcción de una propuesta política para la provincia, en el marco de sus órganos institucionales y de acuerdo con las normas partidarias vigentes.

El Congreso Provincial constituye el máximo órgano deliberativo del PJ puntano y tiene entre sus atribuciones la definición de lineamientos políticos, la aprobación de estrategias electorales y el tratamiento de los principales asuntos institucionales del partido.