Volcó un camión con aceite de oliva en Mendoza y decenas de vecinos saquearon la carga

Una influencer filmó cómo vecinos saqueaban un camión volcado en la Ruta 40 de Mendoza que transportaba aceite de oliva. Hubo resistencia a la policía con piedras y en menos de 24 horas la mercadería robada ya se vendía en Marketplace. El video se viralizó y generó debate sobre el límite entre el oportunismo y el delito.

Un camión de origen brasileño volcó el viernes pasado sobre la Ruta 40, a la altura de Luján de Cuyo, en Mendoza, tras una maniobra que lo llevó a impactar contra otro transporte estacionado. Lo que siguió al accidente generó repercusión nacional: decenas de personas se abalanzaron sobre la carga —aceite de oliva de origen chileno con destino a Brasil— y se llevaron la mercadería en lo que derivó en un saqueo masivo.

El episodio fue documentado por la influencer Julaa Greco, quien con 342.000 seguidores en Instagram narró la escena en primera persona. «Volcó un camión y tenemos que ir a buscar. A ver qué hay», se escucha decir en el video. Luego invita a un amigo a participar: «Dale, moco. Manoteá. No entiendo qué es, pero vamos a agarrar». Las imágenes muestran a numerosas personas cargando botellas y cajas, mientras Greco agradece irónicamente a la provincia de Mendoza por los productos.

El operativo policial desplegado en el lugar encontró resistencia activa: los participantes del saqueo arrojaron piedras a los efectivos y ocasionaron destrozos en los móviles policiales. En menos de 24 horas, los productos sustraídos ya circulaban en plataformas digitales como Marketplace, donde comenzaron a ofrecerse botellas de aceite de oliva chileno a precios de oportunidad.

🚨 En Mendoza, volcó un camión cargado de aceite de oliva y una influencer se filmó mientras robaba la mercadería junto a otros villeros.

Sobran como 25 millones de personas en Argentina. pic.twitter.com/WyiKNhq6xl

— Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) April 4, 2026