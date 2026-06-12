La Policía recuperó animales robados y descubrió marihuana en un allanamiento

La Policía recuperó nueve vacunos robados durante allanamientos realizados en Nogolí por una causa de abigeato. En uno de los procedimientos también secuestraron marihuana valuada en más de $3,3 millones, además de un arma y municiones.

La Policía de San Luis recuperó nueve animales vacunos robados y secuestró marihuana valuada en más de $3,3 millones durante dos allanamientos realizados este jueves en Nogolí, en el marco de una investigación por abigeato.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Comisaría Distrito 45° y estuvieron ordenados por el Juzgado de Garantía N°3 de la Primera Circunscripción Judicial.

En uno de los domicilios allanados, los policías encontraron nueve vacunos que poseían la marca y señal de la parte damnificada. Tras las actuaciones correspondientes, la Unidad de Abordaje Fiscal dispuso el reconocimiento formal de los animales y su posterior restitución al propietario.

Durante ese operativo también fue secuestrado un teléfono celular que quedó incorporado a la investigación judicial.

En otro de los allanamientos, los efectivos incautaron un celular, una escopeta calibre 16 y municiones. Además, hallaron florescencias y ramilletes de marihuana, por lo que intervino personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico.

Según el informe policial, la sustancia secuestrada era suficiente para elaborar 837 dosis, valuadas en aproximadamente $3.348.000 en el mercado ilegal.

El propietario de la vivienda manifestó contar con autorización del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), aunque indicó que no tenía la documentación respaldatoria en ese momento.

Ante esta situación, la Fiscalía Federal de San Luis ordenó el secuestro de la droga, mientras que el hombre quedó en libertad, aunque supeditado a la causa judicial.

El abigeato continúa siendo uno de los delitos rurales que más preocupa a productores ganaderos de distintas zonas de San Luis, especialmente en áreas del interior provincial donde se incrementaron los controles y las investigaciones policiales durante los últimos meses.