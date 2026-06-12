Bajó la inflación en San Luis y acumula 13,5% en 2026

La inflación de mayo en San Luis fue del 1,4%, la cifra mensual más baja desde enero de 2025. El índice provincial acumuló un 13,5% en lo que va de 2026 y quedó por debajo del dato nacional informado por el INDEC. Vivienda y salud lideraron las subas.

La inflación en San Luis fue del 1,4% durante mayo y acumuló un 13,5% en los primeros cinco meses de 2026, según informó este jueves la Dirección Provincial de Estadística y Censos. El dato se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional difundido por el INDEC, que para el mismo período marcó una suba del 2,1%.

De acuerdo al informe oficial, la variación interanual del IPC-SL alcanzó el 32,9%, mientras que la inflación mensual registrada en mayo fue la más baja desde enero de 2025.

Además, el índice provincial mostró una desaceleración por tercer mes consecutivo en lo que va del año, en línea con la tendencia nacional de menor ritmo inflacionario observada durante el segundo trimestre de 2026.

El rubro que registró el mayor aumento en mayo fue Vivienda y Servicios Básicos, con una suba del 4,4%. Desde el organismo estadístico atribuyeron el incremento principalmente a aumentos en alquileres y combustibles para la vivienda.

En segundo lugar se ubicó Atención Médica y Gastos para la Salud, que registró una variación del 3%. El incremento estuvo impulsado por subas en medicamentos, sistemas de salud y servicios auxiliares.

Otros capítulos que mostraron aumentos fueron Otros Bienes y Servicios (1,6%), Educación (1,5%) y Esparcimiento (1,4%).

El rubro Alimentos y Bebidas aumentó un 1,3% y volvió a tener la mayor incidencia sobre el índice general, aportando 0,6 puntos porcentuales al resultado mensual.

Dentro de ese capítulo, las verduras encabezaron las subas con un incremento promedio del 17%, mientras que los productos de panificación, cereales y pastas aumentaron un 1,8%.

Entre los alimentos que más subieron se destacaron la lechuga, con un aumento del 29,2%; el tomate redondo, con un 24,7%; y la cebolla, con un 12,8%.

En contrapartida, algunos productos mostraron bajas importantes. El limón registró una caída del 31,6% y la banana descendió un 5,1% respecto de abril.

Las carnes, por su parte, tuvieron una disminución promedio del 0,5% durante mayo, según el relevamiento provincial.

Otro dato destacado del informe fue que Transporte y Comunicaciones resultó el único capítulo con variación negativa, al registrar una baja del 0,5% en comparación con el mes anterior.

A nivel nacional, el Gobierno de Javier Milei destacó la desaceleración inflacionaria de los últimos meses como uno de los principales ejes de su política económica, aunque distintos sectores advierten que persiste una fuerte presión sobre tarifas, alquileres y servicios esenciales.