Detuvieron al “Chanchito picarón” por estafas a jubilados en San Luis

La Policía de San Luis detuvo al presunto autor de estafas y robos bajo la modalidad del “cuento del tío”. El sospechoso, conocido como “Chanchito picarón”, está acusado de engañar a jubilados y robarles dinero tras ganarse su confianza.

Un hombre conocido como “Chanchito picarón” fue detenido este jueves en la ciudad de San Luis, acusado de cometer estafas y robos bajo la modalidad del “cuento del tío”, con adultos mayores como principales víctimas. El procedimiento se realizó en la esquina de Héroes de Malvinas y Sarmiento, donde efectivos policiales interceptaron al sospechoso mientras circulaba en un Fiat Uno blanco.

El detenido, identificado por su apellido Giménez, quedó bajo investigación luego de ser denunciado por una jubilada de 87 años, quien aseguró haber sido engañada y despojada de unos 750 mil pesos tras salir de cobrar su jubilación en una entidad bancaria.

Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió el lunes por la mañana. La mujer declaró que el acusado la siguió en un vehículo Fiat Uno blanco y que, al salir del banco, la interceptó asegurándole que debía realizar una supuesta reparación en su domicilio por pedido de una persona conocida.

Una vez dentro de la vivienda y mediante engaños, el sospechoso habría aprovechado la situación para sustraerle el dinero que la mujer acababa de retirar del banco.

La denuncia fue radicada ese mismo día en la Comisaría Seccional 6°. A partir de las averiguaciones y el análisis de cámaras de seguridad, la Policía logró identificar el vehículo utilizado en la maniobra y concretó la detención este jueves.

Fuentes de la investigación señalaron que el Fiat Uno secuestrado coincide con las imágenes registradas por las cámaras instaladas en la vivienda de la jubilada.

Además, un hombre de 75 años también acusó a Giménez de haberle robado dinero bajo una modalidad similar. Según trascendió, el sospechoso se habría ganado su confianza antes de concretar el hurto dentro de su domicilio.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría Seccional 6°, personal del Comando Radioeléctrico y peritos de Policía Científica, quienes realizaron tareas sobre el vehículo secuestrado.

La Justicia ahora intenta determinar si existen más víctimas vinculadas a este tipo de maniobras delictivas, una modalidad que suele apuntar especialmente a personas mayores mediante engaños y falsas historias para obtener dinero o acceder a viviendas.