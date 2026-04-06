«No se suicidó, la asesinaron»: seis años sin Florencia y la familia sigue peleando

El 5 de abril de 2020 Florencia Magalí Morales fue detenida en Santa Rosa del Conlara por presuntamente violar la cuarentena. Horas después estaba muerta en una celda. Seis años después, su hermana Celeste sigue sin encontrar alivio. «Está siendo muy difícil todo esto. Y me parece que mientras más pasa el tiempo, angustia más», dijo.

La causa tuvo un avance significativo el 16 de marzo en Concarán, cuando el juez Nicolás Coppola imputó formalmente a cuatro policías. El ex subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y el ex oficial Marcos Ontiveros quedaron con prisión preventiva. Pero la ex sargento María Eugenia Argüello y la ex oficial Victoria Johana Paola Torres continuaron en libertad con medidas restrictivas. Ese punto es el que más duele: «Nos puso mal haber pensado que Torres y Argüello salían de la audiencia y se iban a su casa con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, y yo me volvía a Mendoza donde estaba mi mamá haciendo su duelo».

Celeste también denunció irregularidades en la audiencia: fue la única persona requisada al ingresar, mientras que los familiares de los imputados pasaron sin control. «A la única que requisaron fue a mí, como si yo hubiera cometido un delito», dijo. Y su postura sobre lo ocurrido sigue siendo la misma desde el primer día: «Ellos tenían todas las herramientas para ver que mi hermana no se suicidó. Mi hermana fue asesinada. A mi hermana la mataron. Y vamos a seguir peleando hasta que todos los responsables estén presos».