Segunda muerte por anestésicos hospitalarios en Palermo: la investigación de las «propofest» se amplía

Un enfermero de 44 años fue hallado muerto en Palermo rodeado de más de 50 ampollas de fármacos hospitalarios, entre ellos propofol y fentanilo. Es el segundo caso en semanas vinculado al consumo de anestésicos y amplía la investigación sobre las «propofest» iniciada tras la muerte del médico Zalazar en febrero.

Por Alejo Pombo

Un nuevo fallecimiento vinculado al consumo de anestésicos hospitalarios sacudió a la comunidad médica porteña. Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años oriundo de Gualeguaychú, fue hallado sin vida este viernes en su departamento del barrio de Palermo, sentado en una silla del comedor y rodeado de más de 50 ampollas de fármacos hospitalarios, entre ellos propofol y fentanilo.

La escena recuerda a la del médico anestesiólogo Alejandro Zalazar, hallado muerto en febrero en circunstancias similares y cuyo caso dio origen a la investigación sobre las llamadas «propofest». Bentancourt había llegado a Buenos Aires hacía apenas un mes en busca de trabajo y residía en un departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400.

El hallazgo se produjo cuando efectivos de la Policía de la Ciudad respondieron a un llamado al 911 de familiares que no lograban contactarlo desde el lunes anterior. Su hermana viajó desde Gualeguaychú ante la falta de respuesta y facilitó el acceso al departamento junto a la locataria. Además de las ampollas, los policías encontraron jeringas, guantes de látex y tres teléfonos celulares. El listado de medicamentos hallados incluye propofol, fentanilo, midazolam, clonazepam, succinilcolina, adrenalina y cloruro de potasio, entre otros.

Todos los elementos quedaron bajo resguardo judicial. La causa fue instruida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo de Carlos Alberto Vasser, que investiga las circunstancias exactas del fallecimiento y si Bentancourt se encontraba solo al momento de su muerte.