Violento robo en San Luis: Golpearon a una policía, le robaron el arma y cayó un sospechoso

Una mujer policía fue atacada mientras iba en bicicleta hacia su trabajo en Terrazas del Portezuelo. Le robaron su arma reglamentaria y otras pertenencias, pero un operativo policial permitió detener al sospechoso y recuperar la pistola Bersa 9mm.

Una mujer policía fue víctima de un violento asalto este domingo por la mañana mientras se trasladaba en bicicleta hacia el Cuartel de Terrazas del Portezuelo. La atacante la derribó, le robó sus pertenencias y escapó con su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder 9mm. Horas después, un hombre de 27 años fue detenido con el arma en su poder.

El hecho ocurrió sobre la Autovía «Eva Perón», después de calle Chacho Peñaloza, cuando la efectivo circulaba hacia su lugar de trabajo. Según la información oficial, fue interceptada por un delincuente que la golpeó y la hizo caer de la bicicleta.

Durante el ataque, el agresor se llevó la bicicleta y un bolso que la mujer llevaba sujeto al rodado. En el interior se encontraban sus pertenencias personales, además del arma reglamentaria con diez municiones en el cargador.

Tras la denuncia, efectivos del Comando Radioeléctrico desplegaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones del barrio Monseñor Tibiletti.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar y, durante la fuga, ingresó por la fuerza a dos viviendas. Con autorización de los vecinos, los efectivos continuaron la persecución dentro de la zona y finalmente lograron detenerlo cuando se encontraba oculto entre la maleza de un terreno baldío.

Al momento de la detención, el acusado tenía en su poder la pistola reglamentaria sustraída a la policía. Además, los investigadores recuperaron la bicicleta, el bolso y prendas del uniforme policial que habían sido descartadas durante la huida.

La causa fue caratulada como «Robo y violación de domicilio» y quedó bajo intervención de la Subcomisaría 2°.

Un antecedente que vuelve a generar preocupación

El episodio volvió a poner en discusión la inseguridad que también afecta a los integrantes de la fuerza policial cuando se trasladan hacia sus lugares de trabajo o regresan de cumplir funciones.

El caso recordó el ataque sufrido por el oficial Diego Gatica, ocurrido en septiembre de 2022 en la misma zona. El efectivo, de 30 años, circulaba en bicicleta y vestido de civil por la avenida Eva Perón cuando fue interceptado por un grupo de jóvenes.

Según la investigación judicial, Gatica fue atacado con un piedrazo que lo hizo caer al suelo y luego recibió golpes y patadas. Los agresores le robaron su bicicleta y sus zapatillas.

El oficial permaneció internado en grave estado en el Hospital Central «Ramón Carrillo» y murió seis días después como consecuencia de las heridas sufridas.

Por ese crimen fueron identificadas seis personas, entre ellas Alexis Morán, Maycol Bustos, Lautaro Cruz y tres menores de edad. En el juicio abreviado, uno de los acusados recibió una condena de prisión efectiva por antecedentes previos.