“Merlo dejó de evolucionar”: críticas al turismo y servicios de la ciudad

Un video del creador de contenido Mauricio Trento abrió un debate sobre el presente de Merlo. Usuarios cuestionaron el estado de las calles, los precios y el desarrollo turístico, mientras el influencer aseguró que la ciudad tiene potencial pero necesita evolucionar.

Un video publicado por el creador de contenido merlino Mauricio Trento generó un fuerte debate sobre la actualidad de Merlo, al cuestionar el desarrollo turístico, el estado de la infraestructura urbana y la evolución de la localidad. La publicación recibió miles de visualizaciones y numerosos comentarios de vecinos y visitantes que coincidieron con parte de sus críticas.

En el reel, Trento analizó distintos aspectos de la ciudad y sostuvo que, según las opiniones de sus seguidores, Merlo atraviesa una etapa de estancamiento. Entre los principales cuestionamientos aparecieron el estado de las calles, los precios durante la temporada turística y una supuesta concentración de la actividad comercial.

«Merlo dejó de evolucionar», fue una de las conclusiones a las que llegó el influencer luego de revisar los comentarios que recibió su publicación en Instagram, Facebook y TikTok.

Según explicó, el video tuvo una repercusión mayor a la esperada y acumuló cientos de respuestas. A partir de esas opiniones, señaló que muchos habitantes y turistas consideran que la ciudad «se quedó en el tiempo».

«Por supuesto que creció, pero crecer no es evolucionar», afirmó Trento, quien además se desempeña como gerente comercial de un emprendimiento inmobiliario en la localidad.

El creador de contenido sostuvo que las críticas no surgieron únicamente de su propia mirada, sino también de los comentarios de turistas, comerciantes y vecinos que participaron del debate generado por la publicación.

Entre los reclamos más repetidos aparecieron referencias a «calles destruidas», «precios absurdos» y un turismo que, según algunos usuarios, estaría concentrado en pocos sectores.

A pesar del tono crítico del video, Trento también destacó el valor turístico de la localidad y remarcó que Merlo continúa siendo «uno de los lugares más lindos del país».

El influencer cerró su análisis señalando que la preocupación surge justamente por el potencial de la ciudad y por la diferencia entre lo que es actualmente y lo que, según su visión y la de varios usuarios, todavía podría llegar a ser.

https://www.instagram.com/reel/DY0PCdNhIuM/?igsh=MTIyNTE3NG5semQ5cw==