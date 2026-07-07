Villa del Carmen suspendió el almuerzo aniversario por falta de fondos municipales

El intendente de Villa del Carmen anunció la suspensión del tradicional almuerzo aniversario por una inversión de más de $25 millones. La comuna priorizará salarios y servicios básicos, y aplicará recortes de gastos ante la crisis financiera.

La Municipalidad de Villa del Carmen suspendió el tradicional almuerzo popular por el aniversario de la localidad debido a la situación financiera que atraviesa el municipio. El intendente Matías Raboni informó que el evento, previsto para el 16 de julio, demandaba una inversión superior a los $25 millones y aseguró que priorizará el pago de salarios y servicios esenciales.

A través de un comunicado dirigido a los vecinos, el jefe comunal describió un escenario económico complejo y señaló que la caída de la recaudación, el aumento de costos y la pérdida de poder adquisitivo de las coparticipaciones afectan las cuentas municipales.

“Es una situación angustiante en donde se vive el día a día, no sabiendo si el mes que viene vamos a poder pagar todos los gastos que tenemos”, expresó Raboni.

Según detalló, el almuerzo aniversario implicaba un gasto estimado de más de $25.000.000. Entre los principales costos mencionó bandas musicales por $4.500.000, sonido por $1.390.000, alquiler de mesas, sillas y calefacción por $3.800.000, bebidas por $4.000.000, asadores y ayudantes por $2.000.000, carne entre $3.400.000 y $5.100.000, 50 mozos por $1.500.000 y otros gastos vinculados a empanadas y torta por $3.000.000.

“Viendo que estos gastos no podrán ser afrontados y que no podemos comprometer las finanzas de este municipio, especialmente los sueldos, quiero ser prudente y cancelar el almuerzo popular”, afirmó el intendente.

Raboni indicó además que hasta el momento solamente se había vendido una entrada y confirmó que el dinero será reintegrado a quien la adquirió.

El jefe comunal sostuvo que la prioridad será garantizar el funcionamiento básico del municipio y evitar poner en riesgo el pago de salarios, el alumbrado público y otros servicios.

En relación con los empleados municipales, destacó que durante su gestión se otorgaron incrementos salariales y bonos de entre $150.000 y $300.000, aunque reconoció que esos montos «no son suficientes para vivir dignamente hoy en día».

También explicó que la comuna realizó inversiones en infraestructura y mantenimiento, incluyendo obras en la terminal, viviendas, oficinas e instituciones locales. Sin embargo, admitió que actualmente existen deudas pendientes con comercios y proveedores de Villa del Carmen y la zona.

“No podemos gastar en cuestiones innecesarias cuando hay deudas pendientes que pagar”, sostuvo.

Pese a la suspensión del almuerzo, el aniversario de la localidad mantendrá las actividades religiosas y protocolares previstas para el 16 de julio. El cronograma incluye misa a las 10, procesión a las 11, desfile cívico militar a las 11:30, agasajo a la Virgen a las 13:30 y un copetín con corte de torta a las 14:30 con participación de ballets.

Además, Raboni anunció una serie de medidas de reducción de gastos que comenzarán a aplicarse durante julio y continuarán hasta que mejore la situación económica.

Entre los ajustes se encuentran la reducción de horas extras, la suspensión de actividades deportivas municipales durante el receso estudiantil, la reducción de personal en áreas donde consideren que existe suficiente cantidad de trabajadores y la disminución de eventos culturales que no sean considerados prioritarios.

“Todos estos ajustes se realizarán este mes de julio y seguirán hasta que la situación financiera nacional, provincial y municipal mejoren”, concluyó el intendente.