15 abril, 2026

Violencia policial: un agente acusado por una brutal agresión

m24digital 15 abril, 2026 0

Un policía fue imputado por la golpiza a Brian Arévalo, quien permanece en estado crítico. La Justicia investiga el hecho y no descarta más implicados en un caso que genera fuerte conmoción.

La Justicia imputó a un efectivo de la Policía de San Luis por la brutal agresión a Brian Arévalo, quien permanece internado en estado crítico, en un caso que generó fuerte conmoción.

El hecho involucra a un agente de la División Motorizada, señalado como autor de una golpiza que dejó a la víctima con graves lesiones. La investigación busca determinar las circunstancias del ataque y si hubo participación de otros efectivos.

La causa avanza en sede judicial con la recolección de pruebas y testimonios, mientras se analiza la posible ampliación de imputaciones en función de los elementos que surjan.

El episodio reavivó cuestionamientos sobre el accionar policial y generó preocupación por posibles casos de violencia institucional en la provincia.

En paralelo, el estado de salud de Arévalo continúa siendo delicado, lo que agrava la situación judicial del acusado.

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