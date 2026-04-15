Violencia policial: un agente acusado por una brutal agresión

Un policía fue imputado por la golpiza a Brian Arévalo, quien permanece en estado crítico. La Justicia investiga el hecho y no descarta más implicados en un caso que genera fuerte conmoción.

La Justicia imputó a un efectivo de la Policía de San Luis por la brutal agresión a Brian Arévalo, quien permanece internado en estado crítico, en un caso que generó fuerte conmoción.

El hecho involucra a un agente de la División Motorizada, señalado como autor de una golpiza que dejó a la víctima con graves lesiones. La investigación busca determinar las circunstancias del ataque y si hubo participación de otros efectivos.

La causa avanza en sede judicial con la recolección de pruebas y testimonios, mientras se analiza la posible ampliación de imputaciones en función de los elementos que surjan.

El episodio reavivó cuestionamientos sobre el accionar policial y generó preocupación por posibles casos de violencia institucional en la provincia.

En paralelo, el estado de salud de Arévalo continúa siendo delicado, lo que agrava la situación judicial del acusado.