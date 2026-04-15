Insólito: incendió su moto en un control policial para que no la secuestren

Un hombre incendió su moto para evitar que la Policía la secuestrara durante un control. El hecho generó sorpresa y derivó en actuaciones judiciales.

Un hombre incendió su propia motocicleta para evitar que fuera secuestrada durante un control policial en San Luis, en un episodio que generó sorpresa y repercusión.

El hecho ocurrió en el marco de un operativo de rutina, cuando efectivos intentaron retener el vehículo por presuntas irregularidades. Ante esa situación, el conductor decidió prender fuego la moto.

El episodio fue rápidamente controlado por el personal policial, que intervino para evitar mayores daños o riesgos para terceros.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las responsabilidades del protagonista, quien podría enfrentar cargos por daños y otras infracciones.

El caso se viralizó por lo inusual de la reacción y volvió a poner el foco en los controles vehiculares en la provincia.