15 abril, 2026

Imputan a tres personas por estafa con departamentos inexistentes

m24digital 15 abril, 2026 0

Tres personas fueron imputadas por vender departamentos de un edificio que nunca se construyó en San Luis. La causa investiga una presunta estafa con múltiples víctimas y un importante perjuicio económico.

La Justicia de San Luis imputó a tres personas por una presunta estafa inmobiliaria vinculada a la venta de departamentos de un edificio que nunca se construyó, en una causa que suma múltiples damnificados.

El caso gira en torno al proyecto “Milano 3”, una obra que fue ofrecida a compradores como una inversión inmobiliaria, pero que nunca se concretó. Según la investigación, los acusados habrían comercializado unidades inexistentes, generando un perjuicio económico significativo.

La causa avanza en sede judicial tras denuncias de particulares que aseguraron haber abonado importantes sumas de dinero por viviendas que jamás se edificaron. A partir de esas presentaciones, se inició una investigación que derivó en las imputaciones.

Fuentes del caso indicaron que se analiza el circuito de comercialización y la posible existencia de más involucrados, además de determinar el monto total de la estafa.

El expediente continúa en etapa de instrucción, mientras la Justicia busca establecer responsabilidades y dimensionar el alcance del fraude.

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