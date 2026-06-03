Detectan irregularidades y vuelven a sortear viviendas en San Luis

El Gobierno de San Luis volverá a sortear viviendas del programa Tenemos Futuro tras detectar irregularidades en hasta la mitad de los beneficiarios seleccionados en diciembre. Se reasignarán 653 cupos y los excedentes quedarán con prioridad para futuras adjudicaciones.

El Gobierno de San Luis realizará este jueves 4 y viernes 5 de junio un nuevo sorteo del programa habitacional Tenemos Futuro para reasignar vacantes que quedaron disponibles tras la revisión de la documentación presentada por los grupos familiares sorteados en diciembre. La medida alcanza a familias de nueve localidades y se adoptó luego de detectar irregularidades en una proporción que ronda entre el 40% y el 50% de los casos analizados.

El anuncio fue realizado por el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, quien informó que las inconsistencias encontradas impiden que numerosos postulantes continúen en el proceso de adjudicación de viviendas.

Entre las principales observaciones figuran personas que poseen inmuebles, beneficiarios de planes habitacionales anteriores, postulantes que no pudieron acreditar los 10 años de residencia exigidos por la normativa provincial y grupos familiares que no completaron la documentación requerida.

Además, las autoridades detectaron diferencias entre la información declarada al momento de la inscripción y los documentos presentados durante la etapa de validación. Según explicó Torres, algunos aspirantes se inscribieron utilizando datos incompatibles con su situación real, mientras que otros omitieron declarar integrantes del grupo familiar o registraron a un mismo hijo en más de una inscripción.

“Estamos casi llegando al 50% de inconsistencias detectadas sobre lo sorteado en diciembre”, señaló el funcionario durante la presentación oficial del nuevo proceso.

También se registraron observaciones aportadas por municipios de distintas localidades. De acuerdo con Torres, algunos intendentes informaron que determinadas familias sorteadas ya habían recibido soluciones habitacionales otorgadas por sus comunas, situación que las excluye de los requisitos establecidos para acceder al programa.

Los cupos liberados serán reasignados mediante un nuevo sorteo que contará con la fiscalización de la Escribanía General de Gobierno, la Secretaría de Política Habitacional y la Caja Social y Financiera.

En total se sortearán 653 números válidos. De ellos, 300 corresponden a la ciudad de San Luis, otros 300 a Villa Mercedes y los restantes se distribuirán entre Fortuna, Luján, Naschel, Concarán, Quines, La Toma y Justo Daract.

Según el cronograma oficial, el jueves se realizará el sorteo para San Luis capital y las localidades del interior, mientras que el viernes será el turno de Villa Mercedes. Los resultados estarán disponibles a través de los canales oficiales del Gobierno provincial.

Debido al elevado número de observaciones detectadas, la Provincia resolvió ampliar la cantidad de beneficiarios sorteados. El objetivo es garantizar que, una vez completado el proceso de validación, se cubran todos los cupos disponibles.

Torres explicó que se sorteará aproximadamente el doble de los beneficiarios necesarios. Quienes resulten seleccionados y cumplan con los requisitos, pero no alcancen una vivienda en esta etapa, conservarán prioridad para futuras adjudicaciones según el orden de extracción.

La medida se enmarca en el avance del plan habitacional Tenemos Futuro, creado en 2025 para atender la demanda de soluciones habitacionales en la provincia. Actualmente, el Gobierno provincial tiene en ejecución 1.165 viviendas distribuidas en 53 localidades.

De acuerdo con datos oficiales, estas obras generan más de 4.000 puestos de trabajo directos y se desarrollan, en muchos casos, mediante acuerdos con los municipios, incorporando mano de obra local y proveedores de cada comunidad.

Las autoridades recordaron que los participantes deberán verificar previamente su número de sorteo en los listados oficiales publicados por el Gobierno. Además, el procedimiento podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales para garantizar la transparencia del proceso.