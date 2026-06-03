San Luis marcha por Ni Una Menos a 11 años del primer grito

San Luis volverá a movilizarse este miércoles por Ni Una Menos al cumplirse 11 años de la primera marcha. Con concentraciones en la capital, Villa Mercedes y Merlo, las organizaciones pondrán el foco en el reclamo de justicia por Agostina Vega, la memoria de las víctimas de femicidios y la exigencia de políticas públicas de protección.

A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, organizaciones feministas, sociales, sindicales y del colectivo LGBTIQ+ volverán a manifestarse este miércoles en distintas ciudades de San Luis para reclamar el fin de la violencia de género, exigir justicia por las víctimas de femicidios y reclamar el fortalecimiento de las políticas públicas de protección.

La convocatoria principal en la capital puntana comenzará a las 17:00 frente al Correo Argentino bajo la consigna: “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos, el Estado es responsable”. También habrá movilizaciones en Villa Mercedes, desde las 17:00 en Plaza del Mercado, y en Villa de Merlo, donde la concentración está prevista para las 16:00 en Plaza Sobremonte.

La jornada se enmarca en un nuevo aniversario del movimiento que nació el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez y que se convirtió en una de las principales expresiones de lucha contra la violencia machista en Argentina.

El femicidio de Agostina, eje de las movilizaciones

El reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, atravesará gran parte de las actividades previstas para este 3J. Organizaciones de todo el país señalaron el caso como uno de los principales motivos de la convocatoria de este año y renovaron el reclamo de justicia.

En San Luis, las agrupaciones también recordarán a víctimas de femicidios de la provincia, entre ellas Florencia Di Marco y Magalí Morales, y volverán a exigir la aparición con vida de Guadalupe Belén Lucero, desaparecida desde junio de 2021.

Reclamos por políticas de género

Desde la Asamblea Feminista y Transfeminista de San Luis indicaron que la movilización buscará visibilizar el impacto de la situación económica sobre mujeres y diversidades, además de reclamar el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y asistir casos de violencia de género.

La convocatoria provincial se suma a las manifestaciones previstas en todo el país, que tendrán como acto central una concentración frente al Congreso de la Nación a partir de las 17:00. Organizaciones feministas, sindicales y sociales coincidieron en señalar que los recientes femicidios reavivaron la urgencia de los reclamos contra la violencia machista.

Actividades culturales y participación comunitaria

Una vez finalizada la movilización, los organizadores realizarán intervenciones artísticas, actividades culturales y un espacio de micrófono abierto para compartir testimonios, reflexiones y mensajes vinculados a la fecha.

Las actividades buscan reforzar el carácter colectivo de una jornada que, once años después de la primera convocatoria, continúa reuniendo a miles de personas en distintos puntos del país para exigir medidas efectivas contra la violencia de género.