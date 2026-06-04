Miles de personas reclamaron contra la violencia machista en San Luis

San Luis volvió a movilizarse por Ni Una Menos a once años del primer 3J. Miles de personas marcharon en la capital, Villa Mercedes y Merlo para reclamar contra la violencia machista, exigir justicia y denunciar la falta de políticas públicas de prevención y asistencia.

Miles de personas participaron este miércoles de las movilizaciones por el 3J en la provincia de San Luis, en una nueva jornada de Ni Una Menos marcada por reclamos contra la violencia machista, pedidos de justicia y fuertes críticas al Estado por la falta de políticas públicas de prevención y asistencia.

Las principales concentraciones se realizaron en la capital puntana, Villa Mercedes y Merlo, donde mujeres, disidencias, sindicatos, organizaciones sociales, docentes y vecinos volvieron a ocupar las calles al cumplirse 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos en Argentina.

En la ciudad de San Luis, la convocatoria comenzó en las inmediaciones del Correo Argentino y reunió a cientos de personas con pancartas, bombos y consignas contra los femicidios y la violencia de género.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de Jubilados Autoconvocados, quienes unificaron reclamos sociales y cuestionaron el impacto del ajuste económico y la ausencia estatal.

“Basta de violencia a las mujeres, niñas, jóvenes y viejas. No es cuestión de clases”, expresaron durante la lectura de un documento.

La movilización avanzó luego por las calles céntricas de la capital provincial y pasó por la peatonal y la Iglesia Catedral, donde se realizaron intervenciones artísticas y cánticos vinculados a la separación entre Iglesia y Estado.

Durante el recorrido, las organizaciones remarcaron que en Argentina se registra un femicidio cada 32 horas y reclamaron medidas urgentes para enfrentar la violencia machista.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al Gobierno de San Luis por el desmantelamiento de la Secretaría de la Mujer y la eliminación del formulario virtual de denuncias por violencia de género del Poder Judicial.

Además, las agrupaciones repudiaron el proyecto impulsado por la senadora nacional Carolina Losada sobre falsas denuncias de violencia de género.

“Exigimos políticas públicas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista. El Estado es responsable”, señalaron organizaciones como Mumalá, Mala Junta, ATE Género y Diversidad y colectivos transfeministas de la provincia.

La marcha continuó luego hacia el edificio del Poder Judicial, donde se desarrolló otra intervención artística que generó momentos de profunda emoción entre los presentes.

Durante la jornada también hubo expresiones de solidaridad internacional y reclamos vinculados a otras problemáticas sociales, con la presencia de una gran bandera palestina que acompañó parte de la movilización.

Las actividades concluyeron con un acto central y la lectura de consignas bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

En paralelo, Villa Mercedes y Merlo también fueron escenario de importantes convocatorias impulsadas por organizaciones feministas, sociales y vecinos autoconvocados.

Las movilizaciones se realizaron en sintonía con las marchas desarrolladas en distintos puntos del país durante un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos.