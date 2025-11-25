Villa Mercedes y Juan Jorba: Dos vuelcos de camiones dejaron heridos y grandes pérdidas

Dos camiones volcaron en distintas rutas de San Luis con pocas horas de diferencia. En uno de los hechos, dos personas quedaron atrapadas y fueron rescatadas por bomberos. El otro incidente no dejó heridos, pero provocó el derrame de gran parte de la carga.

Por Alejo Pombo

Dos accidentes de camiones ocurridos con pocas horas de diferencia en rutas de San Luis generaron una importante movilización de bomberos, personal sanitario y efectivos policiales.

El primero se registró este sábado a la madrugada en el kilómetro 715 de la ruta nacional 8, a la altura de Juan Jorba, cuando un camión cargado con botellas de salsa de tomate volcó y dejó atrapados a sus dos ocupantes. Bomberos voluntarios El Fortín de Villa Mercedes, brigadistas de Defensa Civil y dos ambulancias del SEMPRO trabajaron con herramientas de corte e hidráulicas para rescatar a un hombre y una mujer. Ambos fueron trasladados al Hospital Juan Domingo Perón. Gran parte de la carga quedó esparcida sobre la ruta.

El segundo accidente ocurrió el jueves por la tarde en la rotonda de la Autopista 55 y avenida Circunvalación, en Villa Mercedes. Allí volcó el acoplado de un camión Iveco cargado con bolsas de papa. El conductor, un hombre de 32 años oriundo de Chivilcoy, explicó que perdió el control al morder la banquina. Resultó ileso, se negó a recibir asistencia médica y el test de alcoholemia arrojó resultado negativo. Personal del Ente Control de Rutas retiró el acoplado y se repuso la mercadería en otro vehículo para liberar la calzada.

Ambos hechos quedaron bajo investigación y las rutas ya se encuentran habilitadas.