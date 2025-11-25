Bolsonaro volvió a prisión: El Tribunal Superior revocó su domiciliaria

Jair Bolsonaro fue arrestado este sábado en Brasilia después de que el Supremo Tribunal Federal revocara su prisión domiciliaria. La detención es preventiva y no corresponde aún a la condena de 27 años que recibió por conspirar contra la asunción de Lula en 2022. Su defensa había pedido clemencia por motivos de salud, pero la corte lo rechazó.

Por Alejo Pombo

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue detenido de manera preventiva en Brasilia, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó la prisión domiciliaria que cumplía desde agosto. La Policía Federal ejecutó la orden en su vivienda ubicada en un condominio de lujo de la capital.

La medida no significa la ejecución inmediata de su condena a 27 años de cárcel, dictada en septiembre, por haber conspirado para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras su derrota electoral en 2022. Esa sentencia establece que, cuando quede firme, deberá cumplirse en régimen cerrado.

El STF ya había rechazado un recurso en noviembre, y el plazo para presentar nuevas apelaciones vence el lunes.

UN PEDIDO DE CLEMENCIA POR «RAZONES HUMANITARIAS»

La defensa de Bolsonaro había solicitado el viernes que se le permitiera continuar la pena en su domicilio por “razones humanitarias”, alegando un delicado estado de salud. Argumentaron que volver a prisión representaba un “riesgo de vida” debido a las secuelas permanentes que arrastra desde la puñalada que sufrió en 2018, las múltiples cirugías posteriores, episodios de reflujo, hipo persistente y dificultades respiratorias. También mencionaron un reciente diagnóstico de cáncer de piel.

Pese a ese planteo, la corte mantuvo la decisión de trasladarlo a un centro penitenciario mientras continúa el proceso judicial.