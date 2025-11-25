Se cayó un árbol y dañó el monumento a la escuela de Sarmiento en el solar histórico de san francisco

Un árbol seco cedió y cayó este fin de semana en el Solar Histórico de San Francisco del Monte de Oro. El ejemplar no afectó la antigua escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento, pero sí provocó daños en el templete que la protege. Las visitas guiadas quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

Por Alejo Pombo

El Solar Histórico de San Francisco del Monte de Oro sufrió este sábado la caída de un árbol seco que terminó dañando parte del templete que protege la escuelita fundada por Domingo Faustino Sarmiento. El episodio ocurrió en la antesala del fin de semana largo, cuando se esperaba la llegada de turistas a la zona.

Según informó la municipalidad, la estructura original de la escuela no registró daños y no hubo personas heridas. El impacto afectó principalmente las columnas y el techo del templete que resguarda la construcción histórica, uno de los principales atractivos del pueblo.

Vecinos de la localidad señalaron que el árbol presentaba un evidente deterioro desde hacía tiempo y que habían solicitado su remoción. De acuerdo con las autoridades, los fuertes vientos que se registraron en la zona habrían sido el factor que provocó el derrumbe.

La municipalidad decidió suspender las visitas guiadas al Solar Histórico hasta evaluar por completo los daños y avanzar con las tareas de reparación necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes.