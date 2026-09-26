Villa Mercedes: invertirán $2.755 millones para repavimentar 60 cuadras

Provincia y Municipio renovaron el programa “Construyendo con tu Pueblo” en Villa Mercedes con una inversión de $2.755 millones para repavimentar 60 cuadras con hormigón. El Gobierno anticipó además dos futuras etapas que podrían llevar el plan a 180 cuadras.

El Gobierno de San Luis y la Municipalidad de Villa Mercedes renovaron este jueves el convenio “Construyendo con tu Pueblo”, que permitirá invertir $2.755 millones para repavimentar 60 cuadras de la ciudad con hormigón.

El acuerdo establece que Provincia y Municipio aportarán el 50% de los recursos cada uno, mientras que la comuna tendrá a su cargo la definición de las zonas prioritarias y la ejecución de las obras.

Durante el acto, el gobernador Claudio Poggi anticipó que el objetivo es ampliar el programa con otros dos convenios para alcanzar 180 cuadras repavimentadas. La intención oficial es completar esas tres etapas en un plazo estimado de seis o siete meses, aunque las dos ampliaciones todavía deberán formalizarse.

“Este convenio va a estar destinado a 60 cuadras de pavimento en barrios que ya tenés definidos, pero el video decía 180 cuadras. Esto supone que vamos a firmar dos acuerdos más”, señaló Poggi.

El mandatario también destacó que las obras se realizarán con pavimento de hormigón y vinculó la mejora de las calles con la circulación cotidiana, el acceso a escuelas y la atención de emergencias. “No es lo mismo que una propiedad tenga pavimento respecto a no tenerlo y más el que hacen acá en Villa Mercedes, que es de hormigón. Dura años”, sostuvo.

Desde la Provincia remarcaron que el programa permite que cada municipio defina las obras de acuerdo con sus propias necesidades. El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, señaló que la herramienta comenzó en 2024 y que los fondos son administrados de manera conjunta para ejecutar infraestructura municipal.

En Villa Mercedes, el esquema ya permitió avanzar durante los últimos meses con obras de pavimento, agua, cloacas e iluminación en distintos barrios. La nueva etapa estará concentrada en las 60 cuadras incluidas en el convenio firmado este jueves.

El intendente Maximiliano Frontera destacó la continuidad del trabajo conjunto con la Provincia y mencionó otras obras que se encuentran en marcha en la ciudad, entre ellas intervenciones en el sistema sanitario, infraestructura universitaria y nuevos proyectos habitacionales.

De concretarse los dos acuerdos adicionales anunciados, el plan llegaría a 180 cuadras repavimentadas durante los próximos meses. Por ahora, la etapa formalizada este jueves garantiza la ejecución de las primeras 60 cuadras, con una inversión de $2.755 millones.