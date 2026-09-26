Falleció Ricardo Olivera Aguirre, histórico dirigente de El Trapiche

Ricardo Gonzalo Olivera Aguirre, ex intendente de El Trapiche y ex diputado provincial, murió este jueves a la noche en su casa de Juana Koslay. Había conducido el municipio entre 1999 y 2003 y era el padre del actual intendente de la localidad.

El ex intendente de El Trapiche, Ricardo Gonzalo Olivera Aguirre, murió este jueves 24 de septiembre, por la noche, en su domicilio de Juana Koslay. El fallecimiento fue comunicado oficialmente por la Municipalidad de El Trapiche.

Olivera Aguirre tuvo una extensa trayectoria en la política provincial y estuvo al frente de la administración municipal de El Trapiche entre 1999 y 2003. Dejó el cargo el 25 de mayo de 2003.

Años después retomó su actividad política y en 2009 asumió como diputado provincial por el Departamento Pringles, cargo que ocupó hasta 2013.

El dirigente pertenecía a una tradicional familia de la provincia y mantuvo durante años una fuerte vinculación con la vida política e institucional de El Trapiche.

Olivera Aguirre era además padre del actual intendente de El Trapiche, Ricardo Clemente Olivera Aguirre, quien continúa al frente del municipio.

La noticia generó repercusión en la localidad, donde su figura quedó vinculada a una etapa de la administración municipal y a la representación del departamento Pringles en la Legislatura provincial.