La pobreza subió al 35,7% en el Gran San Luis

La pobreza volvió a subir en el Gran San Luis y alcanzó al 35,7% de las personas durante el primer semestre de 2026. El dato implica un aumento de 5,6 puntos en seis meses y unas 91.000 personas pobres. La indigencia, en cambio, bajó al 3,1%.

La pobreza alcanzó al 35,7% de las personas del Gran San Luis durante el primer semestre de 2026, según el informe difundido este jueves por el INDEC. El dato representa una suba de 5,6 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había sido del 30,1%.

En términos absolutos, el nuevo registro equivale a unas 91.000 personas en situación de pobreza, alrededor de 14.400 más que en el semestre anterior. La medición corresponde al aglomerado Gran San Luis y no representa al conjunto de la provincia.

La indigencia alcanzó al 3,1% de las personas, por debajo del 3,4% registrado en el segundo semestre de 2025. En números absolutos, son aproximadamente 8.000 personas que no logran cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

Entre los hogares, el 26,9% quedó por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 2,9% se ubicó por debajo de la línea de indigencia. El informe estima unos 23.000 hogares pobres y alrededor de 3.000 hogares indigentes en el aglomerado.

La evolución muestra un cambio respecto de la tendencia observada durante 2025. La pobreza había sido del 47,3% en el primer semestre de 2023, bajó al 36,9% en el segundo semestre de ese año y volvió a subir hasta el 53,8% en el primer semestre de 2024.

Luego comenzó una fuerte reducción: pasó al 39,7% en el segundo semestre de 2024, al 30,3% en el primer semestre de 2025 y al 30,1% en el segundo semestre. Con el 35,7% actual, el indicador volvió a ubicarse por encima de los dos registros de 2025.

A nivel nacional, el INDEC informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026 y la indigencia al 7,5%. En total, son 9,729 millones de personas pobres, de las cuales 2,249 millones son indigentes.

En la región de Cuyo, el índice de pobreza llegó al 36,7%, mientras que la indigencia fue del 5%. El Gran San Luis quedó por debajo de los registros del Gran Mendoza y el Gran San Juan, aunque por encima del promedio nacional.

La medición del INDEC se realiza a partir de los ingresos de los hogares y su comparación con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). La primera determina la línea de indigencia y la segunda establece el umbral utilizado para medir la pobreza.