Villa Mercedes aprobó la regulación de Uber y otras aplicaciones

El Concejo Deliberante de Villa Mercedes aprobó una ordenanza que regula el funcionamiento de Uber, Didi y otras plataformas de transporte. Los conductores deberán cumplir requisitos similares a taxis y remises para brindar el servicio.

El Concejo Deliberante de Villa Mercedes aprobó una ordenanza que regula el funcionamiento del transporte privado de pasajeros a través de plataformas digitales como Uber, Didi y otras aplicaciones que puedan incorporarse en el futuro.

La normativa establece requisitos para los conductores que trabajen mediante estas herramientas y busca equiparar las condiciones de prestación del servicio con las exigidas actualmente a taxis y remises.

Entre las obligaciones previstas figuran contar con licencia profesional, presentar certificado de antecedentes y cumplir con los requisitos de habilitación establecidos por la normativa municipal.

Desde el Concejo Deliberante señalaron que la regulación apunta a brindar mayor seguridad a los usuarios, garantizando que los prestadores estén registrados y cumplan con condiciones básicas para desarrollar la actividad.

La iniciativa fue aprobada por el cuerpo legislativo y ahora deberá ser reglamentada por el Ejecutivo municipal para definir los detalles de aplicación.

Según estimaron desde el municipio, ese proceso podría demandar alrededor de 15 días antes de que entren en vigencia las nuevas disposiciones.

Con esta medida, Villa Mercedes incorpora un marco regulatorio para las plataformas digitales de transporte y busca ordenar la convivencia entre los nuevos servicios y los sistemas tradicionales de movilidad urbana.