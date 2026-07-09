Detuvieron a cinco hombres cuando cortaban cables en San Luis

Cinco hombres fueron imputados en San Luis por intentar sustraer unos 100 metros de cable del alumbrado público. Fueron sorprendidos por la Policía tras un aviso al 911 y continuarán el proceso en libertad con medidas judiciales.

Cinco hombres fueron imputados por intentar robar alrededor de 100 metros de cable del alumbrado público en el barrio República de la ciudad de San Luis. La Justicia los acusó por robo calificado por escalamiento en grado de tentativa y resolvió que continúen el proceso en libertad bajo distintas medidas de control.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este martes en el Juzgado de Garantía N° 3, con la intervención de la jueza subrogante Agustina Dopazo Samper. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 5, encabezada por la fiscal Débora Roy Gitto.

Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 5 de julio cerca de las 11:10, cuando los cinco acusados habrían actuado de manera coordinada para cortar y retirar cableado del sistema de alumbrado público en la manzana 304 del barrio República.

Para concretar la maniobra, los sospechosos habrían utilizado una escalera de cuatro metros y una sierra de arco. Mientras algunos sostenían la estructura, otros cortaban el cable y lo enrollaban para trasladarlo hacia una vivienda cercana.

La situación fue advertida por una vecina, quien alertó al servicio de emergencias 911. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a los hombres mientras realizaban el procedimiento.

Los agentes detuvieron a los sospechosos y secuestraron el cable presuntamente sustraído junto con las herramientas que habrían sido utilizadas durante el intento de robo.

Durante la audiencia, la fiscal Roy Gitto señaló que el hecho generó consecuencias para los vecinos del sector, ya que parte del barrio quedó sin suministro eléctrico tras la intervención sobre el tendido público.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó como medidas de coerción que los imputados fijaran domicilio, no pudieran salir de la provincia y se presentaran cada quince días para firmar el libro de imputados durante cuatro meses.

La defensa cuestionó la periodicidad de esa obligación al considerar que representaba una exigencia excesiva para personas con recursos económicos limitados.

Finalmente, la jueza resolvió tener por formulados los cargos contra los cinco hombres como coautores del delito de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa.

Además, estableció que deberán mantener domicilio fijo, no abandonar la provincia sin autorización judicial y presentarse a firmar el libro de imputados una vez por mes durante cuatro meses.