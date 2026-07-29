San Luis quedó debajo del promedio nacional en transparencia

San Luis obtuvo 7,25 puntos en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial 2024 de CIPPEC y quedó por debajo del promedio nacional. Aunque mejoró respecto de años anteriores, se mantiene lejos de las provincias mejor posicionadas.

San Luis obtuvo 7,25 puntos sobre 10 en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial 2024 elaborado por CIPPEC y quedó por debajo del promedio nacional, ubicado en 7,8 puntos. Aunque la provincia mejoró su desempeño respecto de mediciones anteriores, todavía se encuentra lejos de los distritos con mejores niveles de publicación de información pública.

El relevamiento analiza la cantidad, calidad y actualización de los datos presupuestarios que las provincias ponen a disposición de la ciudadanía a través de sus sitios oficiales.

Según el informe, San Luis se ubicó en una zona de desempeño intermedia-baja dentro del ranking nacional. La provincia superó a distritos como Catamarca y Formosa, ambos con 6,70 puntos; Río Negro, con 6 puntos; Corrientes, con 4,95; y Santiago del Estero, con 4,55.

Sin embargo, quedó por detrás de las jurisdicciones que lideraron la medición. Córdoba obtuvo 9,90 puntos y encabezó el ranking, seguida por Entre Ríos con 9,75, Santa Fe con 9,70 y Tierra del Fuego con 9,55.

El índice de CIPPEC evalúa aspectos vinculados con la disponibilidad de información, el nivel de detalle de los datos publicados y el tiempo de actualización de las cuentas públicas provinciales.

El organismo advirtió que todavía existen desafíos para que la información presupuestaria alcance estándares que permitan un mayor control ciudadano, especialmente en la desagregación de datos y la presentación de información más detallada.

El resultado plantea una diferencia entre el discurso oficial sobre transparencia y la posición que ocupa San Luis en las mediciones nacionales. El desafío para la provincia, según el diagnóstico del informe, es consolidar las mejoras y avanzar hacia niveles superiores al promedio del país.